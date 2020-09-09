В Одесских больницах не смогут лечить инфаркт: правда ли это? 

Национальная служба здоровья Украины не заключила договор ни с одной больницей, которая принадлежит одесской громаде, на оказание услуги «Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда», сообщили в горздраве депутату Одесского горсовета Ольге Квасницкой.

Это значит, что в кардиологических отделениях нет условий, которые бы позволили заключить договор с НСЗУ и получать финансирование. По словам депутата, в списке больниц, которые оказывают помощь кардиологическим больным, значатся ГКБ №1, №10 и №11. Всего — 60 коек.

Квасницкая также обратила внимание, что больница им. Алейниковой, которая рассчитана на 192 койки, была закрыта. Именно это медучреждение являлось в Одессе специализированным по предоставлению медицинской помощи кардиологическим пациентам.

Напомним, к коронавирусным больницам Одессы добавили еще две.

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