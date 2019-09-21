fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Инсульт и инфаркт в Украине обещают лечить бесплатно

Инсульт и инфаркт в Украине обещают лечить бесплатно

Прошло больше года с тех пор как заработал первый этап медицинской реформы – на первичном уровне предоставления медицинской помощи. Он включает подписание декларации пациента с врачом и, соответственно, предоставление бесплатного минимального набора услуг.
Когда заработает второй этап, который затронет медучреждения вторичного звена, то есть больницы? И какие изменения в связи с этим обещают пациентам?

Старт второго этапа реформы переносится

После смены правительства появилось и новое руководство Минздрава, которое уже заявило о том, что начатые в сфере здравоохранения реформы продолжатся. В частности, в 2020 году будет запущена программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг). Сначала ее планировали внедрить с 1 июля, потом – с 1 января. Позже оказалось, что времени на подготовку потребуется больше, поэтому сейчас, говоря о сроках, ориентируются на 1 апреля.

По информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в программу медицинских гарантий войдут услуги:

·       первичной амбулаторно-поликлинической помощи;

·       стационарной медицинской помощи;

·       экстренной и паллиативной медицинской помощи;

·       реабилитации.

Приоритетными будут направления, по которым наблюдается наибольшая смертность или существенное ухудшение качества жизни. Это медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь*, ранняя диагностика онкологических заболеваний. Если при этих состояниях помощь будет своевременной и на высоком уровне, это позволит существенно снизить не только уровень смертности, но и процент инвалидизации пациентов – уверены специалисты.

Хочешь бесплатную операцию? Иди к семейному врачу?

За приоритетные направления НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по более высокому тарифу, что позволит пациентам получать услуги бесплатно и в соответствующем качестве. К примеру, в 2020 году Служба здоровья планирует платить за роды 8500 гривен, за лечение одного инсульта – 19500 гривен, за лечение инфаркта – 15800 гривен. Более четкий перечень бесплатных медицинских услуг будет известен после принятия госбюджета на 2020 год.

Воспользоваться программой медицинских гарантий можно будет только по направлению семейного врача. И хотя сроки заключения декларации не оговорены, специалисты советуют пациентам поторопиться. Без направления нельзя будет попасть к врачу-специалисту, на диагностику или в больницу, не дадут и рецепт на бесплатные лекарства.

Единственное исключение – это экстренная медицинская помощь. Когда ситуация угрожает жизни – ее предоставят бесплатно без каких-либо дополнительных условий.

Что бесплатно уже сейчас?

Напомним, что на сегодняшний день пациенты, которые заключили договоры с семейными врачами (терапевтами, педиатрами), по направлению могут бесплатно сдать такие анализы:

·       общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

·       общий анализ мочи;

·       глюкоза крови;

·       общий холестерин;

·       быстрый тест на беременность;

·       быстрый тест на тропонин;

·       быстрый тест на ВИЧ;

·       быстрый тест на вирусные гепатиты.

При этом пациент не должен дополнительно приносить или оплачивать какие-либо расходные материалы. Если от пациента требуют деньги за проведение указанных исследований, можно пожаловаться в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677 (звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов).

Только факты

Почти 28 млн. человек уже заключили декларации с врачами.

Это 67-68% украинцев.

Фото: pacient.club

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ирина Тихомирова
Ирина Тихомирова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить