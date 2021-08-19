После сердечно-сосудистых заболеваний онкология является второй наиболее распространенной причиной смертей в мире. А в Украине злокачественные опухоли входят в пятерку основных причин смерти наших граждан. При этом часто проблему можно обнаружить на ранних стадиях и получить своевременную помощь.

Именно для этих целей создана такая медицинская процедура, как бронхоскопия. Кому следует задуматься о прохождении бронхоскопии и где это сделать бесплатно.

Какой рак кому угрожает?

Самые распространенные формы новообразований у мужчин и женщин всех возрастных категорий

Как видим, рак трахеи, бронхов и легких — в первой пятерке самых распространенных новообразований. Но для сильного пола это заболевание наиболее опасно — чаще всего мужчины в нашей стране болеют именно раком трахеи, бронхов и легких.

Однако если выявить опухоли в дыхательной системе на ранних стадиях, то лечение будет наиболее эффективным. А этому поможет бронхоскопия.

Что такое бронхоскопия?

Это метод исследования трахеи и бронхов, полости носа, носоглотки, гортаноглотки, ротоглотки, гортани.

Бронхоскоп представляет из себя тонкую гибкую трубку с камерой на конце. Он вводится через нос в гортань, далее в трахею и бронхи, чтобы врачи смогли обнаружить проблему, если таковая есть.

Более

10 миллионов

человек в мире,

согласно международным исследованиям, умерли в 2019 году от новообразований злокачественного характера.

Что включает процедура?

Процедура полностью бесплатная для пациентов с направлением от семейного или лечащего врача.

Бесплатная услуга включает несколько этапов:

консультация врача перед исследованием;

выдача направления пациенту на проведение рентгена органов грудной полости для планирования объема исследований (в случае, если пациент не имеет уже сделанного рентгена);

диагностическая бронхоскопия без или с эндоскопической манипуляцией;

забор материала для гистологического исследования;

оценка структуры гортани, трахеи и бронхов, вида слизистой;

обезболивание и наблюдение;

анализ и описание результатов.

Как пройти процедуру?

Бронхоскопия выполняется по назначению врача, обычно это пульмонолог, торакальный хирург или терапевт, но направить на бронхоскопию могут врачи других специальностей.

Чтобы пройти процедуру бесплатно, пациенту нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу. При необходимости врач выпишет направление на такое обследование. Для обследования пациент может выбрать любую больницу, которая имеет договор с НСЗУ на предоставление амбулаторных приоритетных услуг.

Сегодня основанием для проведения бесплатных исследований, в том числе бронхоскопии, является даже возраст пациента. Бронхоскопия часто назначается для пациентов от 50 лет и старше.

Где бесплатно делают бронхоскопию?

В Одесской области есть 12 больниц, где могут делать это исследование бесплатно.

КНП «Черноморская больница»

Адрес: г.Черноморск, ул. Виталия Шума, д. 4.

г.Черноморск, ул. Виталия Шума, д. 4. КНП «Одесская областная клиническая больница»

Адрес: г. Одесса, ул. Академика Заболотного, д. 26.

г. Одесса, ул. Академика Заболотного, д. 26. КНП «Городская больница №10»

Адрес: г. Одесса, ул. Малиновского, д. 61-А.

г. Одесса, ул. Малиновского, д. 61-А. КНП «Городская клиническая больница №11»

Адрес: г. Одесса, ул. Академика Воробьева, д. 5-Г.

г. Одесса, ул. Академика Воробьева, д. 5-Г. КНП «Городская больница №5»

Адрес: г. Одесса, ул. Троицкая, д. 38.

г. Одесса, ул. Троицкая, д. 38. КНП «Одесский областной онкологический диспансер»

Адрес: г. Одесса, ул. Неждановой, д. 32.

г. Одесса, ул. Неждановой, д. 32. КНП «Одесский областной клинический медицинский центр»

Адрес: г. Одесса, ул. Судостроительная, д. 1.

г. Одесса, ул. Судостроительная, д. 1. КНП «Одесский областной центр социально значимых болезней»

Адрес: г. Одесса, ул. Леонтовича, д. 9/1,11.

г. Одесса, ул. Леонтовича, д. 9/1,11. КНП «Беляевская многопрофильная больница»

Адрес: г. Беляевка, ул. Московская, д. 30-Б.

г. Беляевка, ул. Московская, д. 30-Б. ООО «Дом медицины»

Адрес: г. Одесса, ул. Раскидайловская, д. 69/71.

г. Одесса, ул. Раскидайловская, д. 69/71. ООО «Кардика Ассистанс»

Адрес : г. Одесса, Николаевская дорога, д. 144.

: г. Одесса, Николаевская дорога, д. 144. КНП «Любашевская многопрофильная больница интенсивного лечения»

Адрес: Любашевский р-н, поселок городского типа Любашевка, ул. Софиевская, д. 47.