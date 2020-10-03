Полезные советы: как очистить от накипи душ и освежить унитаз

Время от времени наша ванная комната требует дезинфекции и тщательной уборки. Мы делимся с вами советами, как освежить ванную быстро и дешево.

Делаем средство для чистки унитаза своими руками

Бытовая химия сегодня стоит немалых денег, поэтому гораздо выгоднее сделать средство для чистки унитаза самостоятельно. В его состав входят только натуральные ингредиенты: уксус – 15 г, соль – 3 чайные ложки, любое эфирное масло – 5 капель, крахмал – 3 столовые ложки с горкой, вода – 100 мл, мыльная стружка – 1 столовая ложка.

В стеклянную емкость положите крахмал, смешайте его с солью и добавьте холодную воду. Поставьте смесь на небольшой огонь и постоянно помешивайте, чтобы она не пригорела и не образовались комочки. Доведите средство до кипения и подождите, пока оно не загустеет. Получившуюся массу нужно продолжать нагревать еще примерно 20 секунд. Затем смесь немного остудить, влить туда уксус и добавить эфирное масло.

Наденьте перчатку и перемешайте смесь как тесто – рукой. После этого из получившейся массы сделайте шарики размером с теннисные и оставьте их на 8-10 часов или на ночь при комнатной температуре. Затем средство при помощи проволоки нужно прикрепить к ободку унитаза. Одного такого шарика хватает на 2-3 недели.

Очищаем душ от накипи

Из-за качества водопроводной воды краны или лейка душа покрываются известковым налетом. Избавиться от него будет несложно. Возьмите пачку лимонной кислоты и высыпьте ее в старую кастрюлю или банку. Лейку душа отсоедините от шланга, и по возможности разберите на составные части. Положите их в емкость с лимонной кислотой. Затем вскипятите чайник и вылейте кипяток в кастрюльку. Оставьте все примерно на 20 минут. Когда лимонная смесь немного остынет, возьмите жесткую зубную щетку, почистите все детали душевой лейки и хорошо промойте их под проточной водой. Затем соберите душ и вновь подсоедините его к шлангу.

Фото: agromat.ua