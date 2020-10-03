Новости Одессы и Одесской области

Полезные советы: как очистить от накипи душ и освежить унитаз

Полезные советы: как очистить от накипи душ и освежить унитаз

Время от времени наша ванная комната требует дезинфекции и тщательной уборки. Мы делимся с вами советами, как освежить ванную быстро и дешево.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Делаем средство для чистки унитаза своими руками

Бытовая химия сегодня стоит немалых денег, поэтому гораздо выгоднее сделать средство для чистки унитаза самостоятельно. В его состав входят только натуральные ингредиенты: уксус – 15 г, соль – 3 чайные ложки, любое эфирное масло  – 5 капель, крахмал – 3 столовые ложки с горкой, вода – 100 мл, мыльная стружка – 1 столовая ложка.

В стеклянную емкость положите крахмал, смешайте его с солью и добавьте холодную воду. Поставьте смесь на небольшой огонь и постоянно помешивайте, чтобы она не пригорела и не образовались комочки. Доведите средство до кипения и подождите, пока оно не загустеет. Получившуюся массу нужно продолжать нагревать еще примерно 20 секунд. Затем смесь немного остудить, влить туда уксус и добавить эфирное масло.

Наденьте перчатку и перемешайте смесь как тесто – рукой. После этого из получившейся массы сделайте шарики размером с теннисные и оставьте их на 8-10 часов или на ночь при комнатной температуре. Затем средство при помощи проволоки нужно прикрепить к ободку унитаза. Одного такого шарика хватает на 2-3 недели.

Очищаем душ от накипи

Из-за качества водопроводной воды краны или лейка душа покрываются известковым налетом. Избавиться от него будет несложно. Возьмите пачку лимонной кислоты и высыпьте ее в старую кастрюлю или банку. Лейку душа отсоедините от шланга, и по возможности разберите на составные части. Положите их в емкость с лимонной кислотой. Затем вскипятите чайник и вылейте кипяток в кастрюльку. Оставьте все примерно на 20 минут. Когда лимонная смесь немного остынет, возьмите жесткую зубную щетку, почистите все детали душевой лейки и хорошо промойте их под проточной водой. Затем соберите душ и вновь подсоедините его к шлангу.

Фото: agromat.ua

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта блюд из винограда
    Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта блюд из винограда

    Блюда из винограда могут быть самыми разнообразными: от сладкого индийского соуса чатни, который подают с мясом и сыром, до маринованного винограда с капустой, ну а на десерт – витаминный джем.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Спросите у доктора: как отличить опасный недуг от простуды?
    Спросите у доктора: как отличить опасный недуг от простуды?

    По информации Всемирной организации здравоохранения, лептоспироз – довольно распространенное инфекционное заболевание. Оно встречается во всем мире как в сельских районах, так и в городе.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «Лечение» гипнозом: помощь или вред?
    «Лечение» гипнозом: помощь или вред?

    Гипноз существовал еще в незапамятные времена – самый древний опыт гипнотического воздействия описан 1700 лет назад. Сегодня это один из самых популярных методов психотерапии, с помощью которого избавляют от ожирения, алкоголизма и депрессий. Мы расскажем, действительно ли гипноз – панацея от многих заболеваний и какое влияние он оказывает на наше здоровье.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где одесситам узнать свою группу крови?
    Где одесситам узнать свою группу крови?

    Знать свою группу крови нужно каждому человеку, ведь иногда от этого может зависеть здоровье и даже жизнь. Поэтому хорошо, если под рукой всегда будет справка или паспорт с соответствующей отметкой. Тем более что процедура эта не очень затратна и занимает не слишком много времени.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как правильно принимать контрастный душ?
    Как правильно принимать контрастный душ?

    12 сентября в Украине отмечают День физкультуры и спорта. В честь этого дня «Одесская жизнь» собрала для вас полезные материалы на тему здорового образа жизни, чтобы наши читатели всегда оставались в тонусе и были так же сильны и здоровы, как наши спортсмены.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить