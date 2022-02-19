Кирилл Кяро: о себе и своих сверхспособностях

В сериале «Нюхач» Кирилл Кяро исполнил роль гения-сыщика, обладающего сверхчувствительным нюхом. Сейчас 47-летний Кирилл живет на съемочной площадке, ведь после выхода украинского телесериала эстонцу, проживающему в Москве, режиссеры прохода не дают.

«Запах маминого пирога не спутаю ни с чем!»

Кирилл Кяро больше семи лет исполнял роль сыщика, который с помощью чувствительного обоняния раскрывает сложные преступления в сериале «Нюхач». После долгих лет работы для него эта роль стала судьбоносной: «Хочу, чтоб каждая роль была такой. Хотя мое обоняние до такой степени не развито… По запаху могу лишь определить, хорошая хозяйка в доме или не очень. Вот, например, с детства обожаю запах маминого пирога, никогда и ни с чем его не спутаю! Всегда по запаху узнаю бабушкин торт «Наполеон». Каждый корж она пропитывает сгущенным молоком, смешанным с клюквенным или брусничным вареньем, чтобы добавить кислинку. Вкуснотища!».

«Хочется быть организованным и обладать самодисциплиной»

Нюхача называют одним из самых загадочных сериальных персонажей. Да и это амплуа отлично удается Кириллу Кяро. Но такой ли он в реальной жизни, как на экране? «На самом деле, я полная противоположность Нюхача. В общении с людьми он достаточно нелюдимый, а я, наоборот, люблю общество. Но кое-что нас все-таки связывает. Как и он, с каждым сезоном я взрослею, поэтому становлюсь более закрытым и погруженным в себя. Хотелось бы быть более организованным и обладать такой же самодисциплиной, как у Нюхача. По мере того как я играю эту роль, прорастаю в ней, добавляю какие-то свои черты, точно так же, как и он передает мне свои. Последнее время начал замечать, что стал более педантичным и чистоплотным», – признается актер.

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«Чем сложнее, тем увлекательнее»

Звездному «нюхачу» чаще всего приходится сниматься в детективах или психологических триллерах, поэтому на съемочной площадке с ним бывало всякое. Актер не против приключений. Однажды ему пришлось «отбиваться» от коллеги, который по-настоящему душил его во время съемок. В итоге у Кяро на лбу от пистолета даже ссадина осталась: «Таких моментов было много, но лично для меня – чем сложнее, тем увлекательнее. Было страшно ехать по киевскому мосту задним ходом со скоростью 200 км/час, а на паркинге на скорости 5 км/час разбить машину за 50000 евро. А еще все лето проходить в пальто, костюме и кожаных перчатках, тушить генератор, который перегрелся от жары и напряжения на площадке».

«Перед тем как я решил стать актером, я решил стать знаменитым!»

Кириллу Кяро неоднократно приходилось менять профессию, чтобы заработать хоть какие-то средства на жизнь. В студенческие годы, когда он только приехал в Москву из Таллина, трудился дворником: «Всегда говорил себе: «Хорошую я профессию выбрал, любимую – артист, только денег она не приносит!». Поэтому приходилось заниматься нелюбимыми работами. Но надо делать так, чтобы они становились любимыми, иначе нельзя». Сейчас он востребованный артист, которому слава только льстит: «Зачем же еще идти в эту профессию? Мне нравится, как сказал Тим Рот (британский актер): «Перед тем как я решил стать актером, я решил стать знаменитым!».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: serial.ictv.ua, kinoafisha.info, tv.ua, vokrug.tv

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