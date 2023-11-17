КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про спасающих мир подростков

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Энола Холмс (2020)

А вы знали, что у Шерлока Холмса (Генри Кавилл) была младшая сестра (Милли Бобби Браун)? В романах Артура Конан Дойла такого не было, но ребята из Netflix решили сделать свою версию. Энола — смелая и находчивая девушка, которая не уступает в проницательности своему знаменитому брату. Но сможет ли она расследовать загадочную пропажу своей матери без его помощи?

Бегущий в лабиринте (2014)

Томас просыпается в посреди огромного лабиринта. Подросток ничего не помнит о себе и том, как сюда попал, только свое имя. Вместе с ним в лабиринте находятся еще 60 мальчиков, которые попали сюда раньше. Смогут ли они выбраться из лабиринта и не стать жертвой обитающих там чудовищ?

Дивергент (2014)

Юная Трис (Шейлин Вудли) живет в мире, где общество поделено на пять фракций — Эрудиция, Дружелюбие, Искренность, Отречение и Бесстрашие. В 16 лет человек должен пройти тест, по итогам которого он или она присоединяется к одной из фракций, после чего вся их жизнь будет подчинена ее правилам. Однако в ходе теста Трис узнает, что обладает подходящими качествами сразу для нескольких фракций. Она — дивергент, а подобные люди считаются угрозой порядку и балансу в обществе. Что делать девушке, если она не готова выбирать?

Посвященный (2014)

После глобальной катастрофы человечество приняло решении построить идеальное общество — со строгими правилами и лишив всех людей эмоций. Таким образом удается довольно долго оберегать людей от новых конфликтов, голода и войн. Есть только один человек — Хранитель (Джефф Бриджес), который хранит память о старом мире — с яркими красками, радостью, любовью, печалью и страхами. Теперь же он выбрал себе юного ученика Джонаса, которому передаст все эти знания. Но согласится ли парень продолжать жить в мире без эмоций, когда узнает всю правду?

Город Эмбер (2008)

Много поколений назад люди спрятались под землей, спасаясь от последствий катастрофы. Это была временная мера: создатели подземного города рассчитывали, что люди смогут вернуться обратно через 200 лет, поэтому оставили подробную инструкцию, как это сделать. Однако инструкция была утеряна, 200 лет давно прошли, а ресурсы города на грани истощения. Кажется, что катастрофы не избежать, пока однажды Лина (Сирша Ронан) не находит то, что может оказаться инструкцией. Сможет ли девочка расшифровать послание создателей и убедить окружающих действовать?

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Изображения: IMDb