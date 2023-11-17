Новости Одессы и Одесской области

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про спасающих мир подростков

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про спасающих мир подростков

В прокат вышла «Баллада о змеях и певчих птицах», приквел популярной тетралогии «Голодные игры». В фильме показаны события за 64 года до приключений Китнисс Эвердин, а главным героем здесь стал еще совсем юный Президент Сноу. Если вы уже посмотрели новинку или только планируете ее смотреть, возможно вам захочется чего-то в таком же духе?

И нет, пересматривать всего Гарри Поттера мы пока не предлагаем. Это не трогаем, это — на Новый год! 

Если ваш ребенок еще не готов спасать мир, помогите ему раскрыть потенциал и получить новые навыки! Читайте в ЭТОЙ СТАТЬЕ, какие клубы и спортивные секции Одессы раскроют таланты ваших подростков!

Энола Холмс (2020)

А вы знали, что у Шерлока Холмса (Генри Кавилл) была младшая сестра (Милли Бобби Браун)? В романах Артура Конан Дойла такого не было, но ребята из Netflix решили сделать свою версию. Энола — смелая и находчивая девушка, которая не уступает в проницательности своему знаменитому брату. Но сможет ли она расследовать загадочную пропажу своей матери без его помощи?

Что посмотреть вечером: Энола Холмс

Кадр из фильма Энола Холмс

Бегущий в лабиринте (2014)

Томас просыпается в посреди огромного лабиринта. Подросток ничего не помнит о себе и том, как сюда попал, только свое имя. Вместе с ним в лабиринте находятся еще 60 мальчиков, которые попали сюда раньше. Смогут ли они выбраться из лабиринта и не стать жертвой обитающих там чудовищ?

Что посмотреть вечером: Бегущий в Лабиринте

Кадр из фильма Бегущий в лабиринте

Дивергент (2014)

Юная Трис (Шейлин Вудли) живет в мире, где общество поделено на пять фракций — Эрудиция, Дружелюбие, Искренность, Отречение и Бесстрашие. В 16 лет человек должен пройти тест, по итогам которого он или она присоединяется к одной из фракций, после чего вся их жизнь будет подчинена ее правилам. Однако в ходе теста Трис узнает, что обладает подходящими качествами сразу для нескольких фракций. Она — дивергент, а подобные люди считаются угрозой порядку и балансу в обществе. Что делать девушке, если она не готова выбирать? 

Что посмотреть вечером: Дивергент

Кадр из фильма Дивергент

Посвященный (2014)

После глобальной катастрофы человечество приняло решении построить идеальное общество — со строгими правилами и лишив всех людей эмоций. Таким образом удается довольно долго оберегать людей от новых конфликтов, голода и войн. Есть только один человек — Хранитель (Джефф Бриджес), который хранит память о старом мире — с яркими красками, радостью, любовью, печалью и страхами. Теперь же он выбрал себе юного ученика Джонаса, которому передаст все эти знания. Но согласится ли парень продолжать жить в мире без эмоций, когда узнает всю правду?

Что посмотреть вечером: Посвященный

Кадр из фильма Посвященный

Город Эмбер (2008)

Много поколений назад люди спрятались под землей, спасаясь от последствий катастрофы. Это была временная мера: создатели подземного города рассчитывали, что люди смогут вернуться обратно через 200 лет, поэтому оставили подробную инструкцию, как это сделать. Однако инструкция была утеряна, 200 лет давно прошли, а ресурсы города на грани истощения. Кажется, что катастрофы не избежать, пока однажды Лина (Сирша Ронан) не находит то, что может оказаться инструкцией. Сможет ли девочка расшифровать послание создателей и убедить окружающих действовать?

Что посмотреть вечером: Город Эмбер

Кадр из фильма Город Эмбер

Читайте также:

Изображения: IMDb

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлія Котляр
Юлия Котляр ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить