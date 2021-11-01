Карантин в Одессе: как работают газовые компании?

С ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, различные организации, предприятия и учреждения меняют форму работы со своими клиентами. Не всех посетителей теперь принимают и в «Одессагазе».

«Одессагаз»: приготовьте справку или сертификат

Для «красной» зоны эпидемической опасности, к которой относится и Одесская область, установлены определенные ограничения. В большей мере они касаются невакцинированных жителей города и области. Им нельзя пользоваться межобластным авто- и железнодорожным транспортом. Руководители предприятий и учреждений тоже взяли на вооружение эти правила.

Так, согласно распоряжению АО «Одессагаз» №070 от 18 октября 2021 года, на прием по вопросу распределения природного газа можно попасть только при наличии у посетителя одного из следующих документов:

ковид-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста;

экспресс-теста на коронавирус — действует 72 часа.

При этом не стоит забывать об индивидуальных средствах защиты.

Письменные запросы в АО «Одессагаз» можно отправлять:

по адресу: 65003, г. Одесса, ул. Одария, 1;

по электронной почте: standart@odgaz.odessa.ua; callcentr@odgaz.odessa.ua.

«Одессагаз-Поставка»: пишите и звоните

«Одессагаз-Поставка» для своих посетителей ограничения не вводила. Но в связи с ростом числа заболевших сотрудников компания до 3 ноября работает в дистанционном режиме. Как предприятие будет работать дальше — нужно узнавать в контакт-центре: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Письменные обращения можно отправлять:

по адресу: 65003, г. Одесса, ул. Черноморского Казачества, 23;

по электронной почте: postavka@gazpostach.od.ua.

Прием посетителей руководством «Одессагаз-Поставки» во время карантина не осуществляется.

В какие дни «Одессагаз» не принимает посетителей?

В период с 1-го по 5-е число каждого месяца «Одессагаз» не ведет прием потребителей. В этот период сотрудники компании только принимают показания счетчиков газа.

Мария Васильева

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