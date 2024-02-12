В Одессе утвердили места для временного проживания переселенцев

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Согласно утвержденному перечню, украинцы, попавшие в категорию ВПЛ, теперь имеют возможность пользоваться жилыми помещениями в трех определенных местах:

ОО «Христианская миссия «Новая жизнь»;

ОКУ «Областной центр социально-психологической помощи»;

Центр социально-психологической помощи внутриперемещенным лицам и пострадавшим от вооруженных конфликтов.

Общий перечень мест временного проживания в Украине доступен на официальном вебсайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по ссылке.

В Украине может появиться карта объектов, пригодных для проживания переселенцев

Народные избранники и представители правительства работают над инвентаризацией и созданием карты объектов, которые потенциально пригодны для проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, сопредседатель общественной организации «ВПО Украины» Максим Ткаченко в интервью «Укринформу».

По его словам, сейчас нет громад, «где бы не было много переселенцев», ведь везде, от маленького села до большого города или областного центра, живет значительное количество внутренне перемещенных лиц. По этой причине, по мнению Ткаченко, нужно инвентаризировать объекты, в которых могут жить переселенцы по всей Украине.

«Первоочередная задача политиков, руководителей правительственных структур и государственных компаний — провести инвентаризацию зданий, помещений во всех регионах Украины, которые подпадают под сферу их ответственности, и создать своеобразную карту таких объектов. Сразу после завершения этого этапа займемся поселением внутренне перемещенных лиц в их новое временное жилье, а также будем ремонтировать и достраивать другие группы объектов», — отметил Ткаченко.

Также он отметил, что пока государство не наработало четкую программу для обеспечения жильем ВПЛ, хоть временным, хоть постоянным.

«Пока 46 тысяч человек, а это менее одного процента от официально зарегистрированных ВПЛ, получили от государства временное жилье за почти два года полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Эта статистика очень неутешительная», — подчеркнул Максим Ткаченко.

Редакция «Одесской жизни» собрала для читателей полезные электронные источники, сайты и государственные сервисы, о которых надо знать во время войны.