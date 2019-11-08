Непобедимый дух свободы: в Одессе установят 5-метровый памятник героям Небесной сотни

Скульптор Михаил Рева выиграл конкурс Одесской облгосдминистрации на проект памятника героям Небесной Сотни.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава ОГА Максим Куцый, 5-метровый постамент из бронзы и бетона установят перед зданием администрации на проспекте Шевченко. Сейчас там находится памятный знак героям.
По плану фигура насквозь пронизана светом и тянет руки к небу.
Автор Михаил Рева назвал ее «символом совершенной жертвы, которую принесла Украина, кровью завоевав свое будущее».
Даже эскиз скульптуры “Непобедимый дух свободы”, расположенный в мастерской, вызывает сильные эмоции, отметил Максим Куцый.
Фото: Максим Куцый в Facebook
Больше денег девать некуда? А на пенсионеров уже денег полностью хватило и теперь ставим статую, которую снесут при следующей власти?