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Новости Одессы и Одесской области

Непобедимый дух свободы: в Одессе установят 5-метровый памятник героям Небесной сотни

Непобедимый дух свободы: в Одессе установят 5-метровый памятник героям Небесной сотни

Скульптор Михаил Рева выиграл конкурс Одесской облгосдминистрации на проект памятника героям Небесной Сотни.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава ОГА Максим Куцый, 5-метровый постамент из бронзы и бетона установят перед зданием администрации на проспекте Шевченко. Сейчас там находится памятный знак героям.

По плану фигура насквозь пронизана светом и тянет руки к небу.

Автор Михаил Рева назвал ее «символом совершенной жертвы, которую принесла Украина, кровью завоевав свое будущее».

Даже эскиз скульптуры “Непобедимый дух свободы”, расположенный в мастерской, вызывает сильные эмоции, отметил Максим Куцый.

Фото: Максим Куцый в Facebook

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Alex
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Alex

Больше денег девать некуда? А на пенсионеров уже денег полностью хватило и теперь ставим статую, которую снесут при следующей власти?

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