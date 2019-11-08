Непобедимый дух свободы: в Одессе установят 5-метровый памятник героям Небесной сотни

Как сообщил на своей странице в Facebook глава ОГА Максим Куцый, 5-метровый постамент из бронзы и бетона установят перед зданием администрации на проспекте Шевченко. Сейчас там находится памятный знак героям.

По плану фигура насквозь пронизана светом и тянет руки к небу.

Автор Михаил Рева назвал ее «символом совершенной жертвы, которую принесла Украина, кровью завоевав свое будущее».

Даже эскиз скульптуры “Непобедимый дух свободы”, расположенный в мастерской, вызывает сильные эмоции, отметил Максим Куцый.

Фото: Максим Куцый в Facebook

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