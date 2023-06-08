Образование в Ренийской ОТГ: неприятные решения и много критики

В селе Нагорное Ренийской громады есть типовой детский сад на 320 мест и трехэтажная школа на 800 мест. Но, увы: сегодня сельский сад посещают около 30 детей, в школе – 164 ученика. С учетом рождаемости в этом селе, через четыре года в школе останется 83 ученика. И с этим надо что-то делать.

В Украинском Придунавье практически все села большие, поэтому здесь в свое время были построены вместительные детские сады и школы. Однако демографическая ситуация уходит в минус. Наполняемость сельских школ Ренийской громады в этом учебном году в среднем составляла всего 47%. Учитывая рождаемость, через четыре года число учеников снизится еще на 37%.

Демография и финансы

Финансисты подсчитывают затраты – в поисках единственно правильной формулы развития. Например, в Ренийской школе №2, самой большой в громаде, учатся более 600 детей, из бюджета на одного ученика затрачивается 29 тысяч гривен в год (зарплата, коммунальные услуги и прочее). В школе села Котловина – 180 учеников, и здесь образование одного ребенка обходится в 57 тысяч гривен в год, то есть в два раза больше, чем в городской школе.

Статистика показывает: чем больше наполняемость школы и ее классов, тем меньше государство и местная громада понесут затрат на обучение одного школьника. И поскольку деньги воюющая страна не может не считать, оптимизация существующей сети образования – это неизбежная перспектива.

Кроме того, требует изменений существующей системы образования и законодательство. Уже в 2027 году в Украине не должно остаться общеобразовательных школ. Школы могут быть в одном из трех статусов: начальная школа, гимназия (9 классов), лицей.

План трансформации образования в Ренийской ОТГ

Исходя из законодательной базы и аналитики, Ренийский городской отдел образования разработал план трансформации существующей сети образования, который скрепя сердце утвердили депутаты. В громаде, где сегодня работают 11 общеобразовательных школ, останутся три лицея и восемь гимназий. В последних дети будут получать только базовое образование — 9 классов.

Уже в следующем учебном году две школы города Рени не будут набирать десятые классы. Тот, кто хочет продолжить образование, вынужден будет переводиться в один из лицеев. Громадой уже начаты и будут продолжены работы по укреплению их материальной и технической базы (компьютерные классы, современные столовые и спортзалы и т.д.)

Чтобы лицеи были в принципе доступны для всех, кто хочет получить профильное среднее образование, Ренийская громада планирует закупить за ближайшие четыре года 10 школьных автобусов – для подвоза детей из наиболее отдаленных сел.

Все эти решения – непопулярные, вызывают немало критики, но альтернативы нет.

Что касается села Нагорное, о котором мы упомянули выше, то здесь школьники уже переведены в здание детского сада, что позволяет экономить средства на коммунальные расходы. А что ожидает трехэтажное здание школы на 800 учеников, которое осталось не у дел? Это пока не известно.

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