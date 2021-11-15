Какие проблемы возникнут, если надолго оставить автомобиль без движения?

Машины проектируют с учетом того, что они должны ездить. Если же двигатель долго не запускать, то могут возникнуть проблемы. Здесь не работает житейская логика, что чем меньше пользуешься, тем на дольше хватит.

Давайте разберемся, что происходит с автомобилем во время длительного простоя и почему нужно периодически заводить мотор.

Как часто нужно «навещать» автомобиль в гараже?

Чем чаще, тем лучше. Автомеханики рекомендуют заводить машину раз в полтора-два месяца и прогревать двигатель до рабочей температуры. Если этого не делать, то моторное масло со временем начнет расслаиваться: тяжелые фракции будут выпадать в осадок. При попытке запустить двигатель после длительного простоя (от года и больше), этот осадок может забить масляные каналы и мотор выйдет из строя. Если же периодически заводить, то масло будет циркулировать и перемешиваться.

Во время долгого простоя также страдают сальники и уплотнительные резинки. На них пагубно влияет воздух, потому что масло стекает в поддон двигателя. В результате, резина теряет эластичность, трескается, а пружинки в сальниках могут рассыпаться. Из-за этого масло будет просачиваться, его расход увеличится.

Еще одна частая проблема — из радиатора или патрубков может потечь антифриз. Когда двигатель долго не заводят, то система охлаждения в местах соединения теряет герметичность. Это же происходит с топливными шлангами, они трескаются и разрушаются.

Нужно ли ездить на машине или достаточно прогреть на холостом ходу?

Желательно проехать небольшое расстояние, при этом активно нажимая на педаль тормоза. Когда машина долго стоит, тормозные колодки могут заржаветь. Чтобы очистить ржавчину с рабочей поверхности, нужно тормозить.

Тормозную жидкость после долгого простоя лучше заменить. Она может накапливать влагу, поэтому ее характеристики ухудшаются.

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Если надолго оставить машину в гараже или на стоянке, то есть риск, что покрышки изменят свою геометрию. Колеса могут стать «квадратными» в тех местах, где была нагрузка. Поэтому стоит немного проехаться, чтобы уберечь шины от подобных дефектов.

Сколько заливать топлива в бак, если долгое время не собираешься ездить?

Срок годности топлива примерно 5 лет. Но это при условии, что соблюдены правила хранения: нет колебаний температуры и минимальный контакт с воздухом. В топливном баке автомобиля условия далеко не идеальные, поэтому бензин и солярка намного быстрее портятся.

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Некоторые водители заливают бак под завязку, чтобы уменьшить количество конденсата на стенках. Влага в топливном баке влияет на запуск и работу двигателя: чем ее меньше, тем лучше. Однако, при длительном простое, топливо, так же как и моторное масло, все равно распадается и теряет свои свойства. Перед первым запуском, его рекомендуют заменить или разбавить свежим. Поэтому лучше залить бак примерно на треть, тогда топливо можно будет спокойно разбавить.

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Фото: Freepik, autoweek.com