Жгучая боль в груди когда тебя реанимируют: откровенный рассказ о войне, ранениях и тяжелой реабилитации

О начале войны

— Нашей основной задачей было не подпустить врага к Одессе, как можно дальше отбить его, уничтожить, освободить наши земли, детей и взрослых, которые были в оккупации. Потому что то, что там происходило, было очень страшно: уничтоженные дома, убитые и раненые люди…

Думаю, со своей задачей мы справились. Хотя теряли близких, друзей, побратимов, но у всех была одна цель — бороться за свою свободу и независимость против этого дьявола. Мы пользовались «джавелинами», NLAWами, различными видами РПГ, эффективно уничтожали технику врага.

О самом тяжелом дне

— Ранение я получил в Херсонской области. В тот день с самого утра что-то пошло не так. Мы ехали через минные поля в степной зоне и были почти как на ладони. Перед нами стояла задача выбить противника из населенного пункта. И все было классно, пока нас не начала крыть артиллерия. Это был самый тяжелый день за все время моей службы в зоне боевых действий.

Мы подорвались на противотанковой мине, очень сильно обгорели. Было очень больно, я терял сознание. Нашу машину в определенный момент разорвало, нас выбросило, да еще и поприбивало большими металлическими обломками. Я получил тяжелую контузию, меня положили в канаву, где уже были раненые.

Когда приехала эвакуационная машина, в какой-то момент мы расслабились. Но снова произошло прямое попадание в тот отсек машины, где были эвакуированы. Я снова обгораю, получаю осколочные ранения — теряю зрение, чувствительность рук и ног, у меня разорвана рука, грудная клетка, шея, паховая зона. Мы начинаем очень сильно гореть. Я нащупал и выбил заднюю дверь, выпрыгнул на скорости.

Лежу в поле и понимаю: надо выбираться. Встал и через силу начал идти через поле. Прошел к тому месту, где мы еще раз подорвались во время эвакуации. А там ребята, которые со мной были, в тяжелом состоянии: у кого-то глухота, кто-то контужен, не понимает, что происходит. Сам себе наложил турникет, достал воды…

Вдруг услышал, как едет какая-то гусеничная техника. Я подполз к каналу, где была низина, чтобы рассмотреть, что едет. И увидел: развевается желтая лента — наши! Я немного поднялся, чтобы меня увидели. Ребята пытались забрать трехсотых, потому что мы очень тяжелые были. Пока ехали из Херсонской области в Николаев, сделали три пересадки, а в Николаевской области нас ждали машины скорой помощи.

О спасении

— Я пережил остановку сердца. Большое спасибо тем ребятам-медикам, которые спасли мне жизнь. Те, кто смотрел фильм о Гарри Поттере, помнят, как в одной из частей он был на вокзале после смерти. У меня было один в один, как в том фильме, только без вокзала. Пустота, белый свет, но не в конце тоннеля, а рядом. И ты чувствуешь жгучую боль в грудной клетке, когда тебе запускают сердце, когда начинаешь снова дышать.

В больнице я пробыл где-то семь с половиной месяцев. И даже сейчас время от времени посещаю процедуры. Правым глазом не вижу, рука полноценно не функционирует, левая нога хромает, легкие с металлом, вся голова нафарширована металлом, я весь пошит. Люди удивляются, как я выжил после того боя.

Но знаете, что мне на самом деле разбило сердце? Это слезы ребенка, который мне отдал свои конфеты и сказал: «Дядя, сделай, чтобы войны не было, останови». А самые прекрасные моменты на войне дарили животные. Где бы я ни был, всегда возле меня была киса или котик. Они давали такую энергию, снимали весь негатив!

О жизни после ранения

— Первые несколько месяцев было очень тяжело. Я не хотел ни видеть никого, ни общаться.

Ближайшая перспектива для меня — это, пожалуй, хотя бы на определенный процент восстановить свою полноценную жизнь. Но знаете, что было самое болезненное? Когда ты ходишь на различные медкомиссии типа МСЭК, и врачи говорят, что ты симулируешь, что у тебя нет каких-то недостатков.

Я получил травму, не мог говорить, имел амнезию, не мог вспомнить родителей, было очень тяжелое заикание, затянутая речь. И сейчас, если происходит спазм нервов, начинаю заикаться или появляются болевые синдромы. А я был спортивным парнем, это был мой лучший антистресс.

Сейчас в определенные моменты очень тяжело, что я не могу жить тем, что любил. Но все равно нахожу себя в чем-то.

К работе над собой меня побудило то, что у меня руки и ноги, которые не работают. Было очень больно, но я разрабатывал их, отрабатывал повороты тела, головы. Но основное в реабилитации — это помощь психолога. Хотя если ты сам не захочешь измениться, ни один психолог не поможет. Когда я приехал домой, хотел только тишины, но спать было очень трудно. Первое время после ранения не спал. Принимал успокоительное, снотворное, всевозможные препараты, чтобы хоть немного разгрузить голову, потому что чувствовал постоянную боль.

У меня уже четвертая контузия, но она оказалась самой тяжелой. Я вижу, что жизнь не закончилась, хотя она уже не такая, как была до этого. Я начал смаковать эту жизнь: запах воздуха, запах той простой воды из крана — это было что-то невероятное!

О возвращении к привычной жизни

— Я вернулся на работу в апреле, получил II группу инвалидности. Сейчас определенная часть мечтаний сломана. И теперь начинаю искать варианты, как жить дальше.

Но я понимаю, что должен держаться, потому что выжил. Это означает, что я в этом мире еще не завершил свою работу. Поэтому я всем говорю, даже ребятам, которые не видят ничего лучше, чем погубить себя: «Ребята, не тратьте жизнь впустую. Если есть шанс, отдайте его на что-то хорошее. Жизнь — это мечты, это близкие, любовь, дети, семья. Это не только твое будущее, но и тех людей, за кого ты боролся».

Записала Елизавета Кравец