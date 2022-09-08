Президент рассказал, что будет с пенсиями в 2023 году и сколько потратят на оборону

В проекте государственного бюджета на 2023 год будет предусмотрено более 1 трлн. грн. на сектор безопасности и обороны, а также индексацию пенсий.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, комментируя результаты совещания с главой правительства, министром финансов и профильным заместителем руководителя Офиса Главы государства.
Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Чиновники представят параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты – политически важные,
— заявил он.
Самое важное в бюджете 2023:
- Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один.
- Обеспечение социальных обязательств в полном объеме.
В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров,
– отметил президент.
- Максимальное сокращение всех некритических расходов государства с тем, чтобы пройти сложное время и обеспечить финансовую и социальную стабильность.
Все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от чиновников предложений,
– сказал глава государства.
- В проекте государственного бюджета на 2023 г. должны быть предусмотрены решения по активизации экономических отношений в стране.
Программа кредитования «5–7–9%» сохраняется. Будут также действовать другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников,
– сообщил Владимир Зеленский.
- Будет создан специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, из конфискованных российских активов.
Президент выразил убеждение, что проект бюджета будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом.