Президент рассказал, что будет с пенсиями в 2023 году и сколько потратят на оборону

В проекте государственного бюджета на 2023 год будет предусмотрено более 1 трлн. грн. на сектор безопасности и обороны, а также индексацию пенсий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, комментируя результаты совещания с главой правительства, министром финансов и профильным заместителем руководителя Офиса Главы государства.

Понятно, что это будет бюджет воюющей страны. Чиновники представят параметры проекта, но я сейчас отмечу некоторые важные пункты – политически важные,

— заявил он.

Самое важное в бюджете 2023:

Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритетом номер один. Обеспечение социальных обязательств в полном объеме.

В частности, хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры: правительству поставлена ​​задача в следующем году, как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров,

– отметил президент.

Максимальное сокращение всех некритических расходов государства с тем, чтобы пройти сложное время и обеспечить финансовую и социальную стабильность.

Все, что не помогает обороне, не помогает экономическому развитию страны, социальному и культурному обеспечению наших людей. Правительство должно представить программу сокращения расходов на государственные предприятия, на аппарат, на институции, не отвечающие потребностям этого особого времени. Ожидаю от чиновников предложений,

– сказал глава государства.

В проекте государственного бюджета на 2023 г. должны быть предусмотрены решения по активизации экономических отношений в стране.

Программа кредитования «5–7–9%» сохраняется. Будут также действовать другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать, сохранять рабочие места, привлекать новых работников,

– сообщил Владимир Зеленский.

Будет создан специальный фонд восстановления, который будет наполняться, в частности, из конфискованных российских активов.

Президент выразил убеждение, что проект бюджета будет представлен в Верховную Раду Украины вовремя, как это предусмотрено законом.