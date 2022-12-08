Как живут в Одессе вынужденные переселенцы: «Ради детей хоть на край света поедешь»

Спустя девять месяцев войны Одесса остается тыловым городом. Именно сюда стекается множество украинцев, вынужденных бежать от нашествия рашистов. Кто-то направляется дальше, за границу, а кто-то остается в Одессе. Как живется вынужденным переселенцам в нашем городе, узнавала «Одесская жизнь».

Блинчики под дулом автомата

Кристине Сторчиловой 23 года. У нее трое детей: пятилетняя Ира, двухлетняя Настя и полуторогодовалый Никита. А в селе на Николаевщине остался полуразрушенный дом.

8 марта ее родное Заселье было оккупировано войсками рф. В доме Кристины поселились российские военные.

– Заместитель председателя сельсовета мне сказал: «Не переживай. Вы их не трогайте, и они вас не будут трогать». В итоге – прихожу домой, приходит ко мне русский военный, наставил на меня автомат и говорит: пожарь нам блинчиков. Я ему говорю – а больше вам ничего не пожарить, – вспоминает Кристина. – В то время у людей из-за этих русских есть нечего было. Страшно было – соседние села постоянно ракетами обстреливали. А уехать – очень сложно. В первые же дни русские единственную в селе заправку уничтожили.

Подальше от моря – в безопасности

Но все же с помощью Красного Креста выехать из оккупированного села Кристине с детьми удалось. Сначала – в Николаев, затем – в Одессу.

Хотела ехать дальше – за границу. Но ее отговорили – где деньги возьмешь, чтобы назад, домой вернуться?

Прямо на вокзале Кристина подошла к волонтерам и объяснила ситуацию. И ее с малышами поселили в одном из пансионатов Суворовского района.

– Там были очень хорошие условия – каждому ребенку выделили детскую кроватку. И относились к нам очень хорошо, – делится Кристина. – Но так как рядом находился объект военной инфраструктуры, и море близко, нам сказали, что оставаться там небезопасно. И предложили переехать в Пункт временного размещения беженцев в Черноморке. Мы согласились, конечно. Понятно, что ради детей хоть на край света поедешь – лишь бы им было безопасно.

Раньше в Пункте временного размещения жили беженцы из зарубежных стран – выходцы из Афганистана, Африки, некоторых постсоветских государств. С начала войны большинство из них уехали за границу. И сейчас здесь проживают украинцы – порядка 80 беженцев, вынужденных покинуть свои дома. А нередко – и вовсе оставшихся без крыши над головой. Вынужденные переселенцы из Херсона, Харькова, Николаева, Мариуполя, Лисичанска, Ирпеня…

Ты плачешь, потому что дети есть хотят

Каждой семье в Пункте временного размещения выделяют комнату. А если в семействе более пяти человек – предоставляют две.

Живут здесь беженцы бесплатно – за счет государства. Не оплачивают даже коммунальные услуги. При этом, по словам Кристины, в доме всегда есть горячая вода, отопление, редко отключают свет.

Кухня – общая. А в комнатах, где проживают семьи с детьми, есть небольшие холодильники. Можно воспользоваться стиральной машинкой-автоматом.

Этажи, лестницы, балконы убирает уборщица. Кухню, туалеты, душ, коридоры постояльцы приводят в порядок сами. Составляют график уборок.

В основном, живут здесь люди дружно. Но, к сожалению, без конфликтов тоже не обходится.

– Люди ведь разные. Кто-то – благодарен за каждый кусок хлеба, а кто-то крутит носом, – признается Кристина. – Я за каждую крупинку говорю «спасибо». Потому, что у меня трое детей, и я ценю все, что им дают. Просто в таком месте побывала в начале войны. Обломки ракет, снарядов падали во дворе, крышу пробило. И я знаю, что значит сидеть с детьми без еды. Ты плачешь, потому что дети есть хотят. А те, кто такого не прочувствовал, кого война реально не коснулась – просто уехали в самом ее начале, этого не понимают.

«Мама, воздушная тревога. Пошли в подвал»

В Одессе Кристина оказалась впервые. Хотя побывать здесь мечтала всегда. По ее словам, в нашем городе очень красиво. Несколько раз переселенцам предлагали бесплатные билеты в оперный театр и филармонию. Вот только обидно, что на море не была.

– Тут очень красивые парки, Дерибасовская, – восхищается девушка. – И в Одессе, я заметила, люди мусор под ноги не бросают. А в Николаеве – пошел, бросил…

К тому же, считает Кристина, в Одессе очень любят детей. Здесь делают все для того, чтобы маленькие переселенцы забыли ужасы войны. Два раза в неделю с детьми работают психологи. Для таких занятий в Пункте временного размещения оборудован специальный класс – с игрушками и раскрасками.

Приезжают к детворе волонтеры. Играют с ними, устраивают разные конкурсы, привозят угощенье и игрушки.

– Я очень благодарна этим психологам и волонтерам. Поначалу, когда дети слышали сирену воздушной тревоги, начинали плакать, – вспоминает Кристина. – Сейчас дочка старшая говорит спокойно: «Мама, воздушная тревога. Пошли в подвал». И первое время все, действительно, в подвал бежали – потому что страшно. А дети, как только слышали какой-то громкий звук, плакали, кричали.

О ЦНАПе без очередей

Устроившись с жильем, Кристина занялась оформлением справок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Людям, получившим такой статус, полагаются денежные выплаты от государства.

– Очереди за этими справками очень большие. Очень много переселенцев – людей, у которых нет дома, – рассказывает девушка. – У нас в Заселье сейчас половины села нет. А соседние села, вообще, даже с карты убрали. Их просто стерли с лица земли.

Справки ВПЛ Кристина получала в ЦНАПе Киевского района. И, по ее словам, долго ожидать не пришлось. Очередь двигалась очень быстро – настолько в ЦНАПе все было правильно организовано. Поэтому времени на получение необходимых документов она потратила немного.

О «гастарбайтерах» в церкви

Помимо выплат от государства вынужденные переселенцы получают гуманитарную помощь от Красного креста, благотворительной организации «Каритас».

Помогают и волонтеры. Поначалу даже готовую еду беженцам привозили. А недавно Центр инициатив Черноморки передал переселенцам от международных благотворительных организаций одеяла, павербанки, фонарики, термосы. А также – восьмикиловаттный генератор для обеспечения электричеством Пункта временного размещения во время отключений.

Адреса, где можно получить гуманитарную помощь, сообщает своим постояльцам руководство Пункта. Там раздают одежду, продукты, постельное белье.

– В основном, одесситы жалеют, сочувствуют. А вот одна бабулька в церкви адвентистов, где продукты раздавали, нас гастарбайтерами обозвала. В ее представлении это, наверное, очень страшное оскорбление. Кричала: «Чего вы пришли? Это наш хлеб!» Я так поняла, что в этой церкви раньше просто нуждающимся одесситам продукты давали. А сейчас мы, переселенцы приехали. Она и начала возмущаться – потому, вероятно, что ей одна булка хлеба достанется, а не три. Мы объясняем: мы же не виноваты в том, что у нас дома нет. Сидели бы себе дома и зарабатывали сами для своих детей на тот кусок хлеба. Думаете, нам хочется ходить и просить: дайте, пожалуйста. Нам каждому плакать хочется.

Повезло с ноутом

В августе в Одессу приезжала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В ЦНАПе на Косовской она встретилась с многодетными семьями вынужденных переселенцев из Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областей.

Сейчас в Одессе проживает порядка 400 многодетных семей, бежавших от войны. Для встречи с Верещук выбрали 10 из них – оказавшихся в самом сложном положении.

Детям на Косовской подарили ноутбуки – чтобы они заниматься могли. Семьям вручили продуктовые наборы, комплекты посуды, на каждого – денежные сертификаты на 2200 гривен.

– Можно сказать – мне повезло, – признается Кристина. – Старшей дочке ноут подарили. А на полученные сертификаты я могла закупать в «Сельпо» любые продукты – кроме алкоголя и табака.

О салоне мечты

Сразу после переезда Кристины в Пункт временного размещения туда приехали работники Центра занятости. Предложили работу и возможность бесплатного профессионального обучения. Кристина выбрала курсы маникюра и педикюра. Прошла практику, работала в салоне. Но пришлось уйти – по состоянию здоровья. Сейчас работает на дому и по вызовам. Правда, клиентов не особенно много – ведь мастер Кристина только начинающий. А еще она планирует выучиться на парикмахера.

– До войны я мечтала салон свой открыть – парикмахер, маникюр, – делится Кристина. – У меня в кухне были две комнатки небольшие. Там я хотела салон устроить. Дай Бог, война закончится – сделаем. Правда, из-за российской федерации мой салон разбомбили. Именно кухню – задней стены, вообще, нет, крыши нет. Ну, ничего – отстроим. Самое главное, что дом пока еще цел.

Сейчас российских военных из Заселья выгнали. Но село по-прежнему, обстреливают. Ведь до Николаева – рукой подать. И люди здесь до сих пор живут без света. Электричество отключили с первых дней войны.

– Но люди в Заселье, – делится Кристина, – говорят: «Без света прожить можно. Самое главное – чтобы мы были живы, здоровы и чтобы свое отвоевали».

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