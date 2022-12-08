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Как живут в Одессе вынужденные переселенцы: «Ради детей хоть на край света поедешь»

Как живут в Одессе вынужденные переселенцы: «Ради детей хоть на край света поедешь»

Спустя девять месяцев войны Одесса остается тыловым городом. Именно сюда стекается множество украинцев, вынужденных бежать от нашествия рашистов. Кто-то направляется дальше, за границу, а кто-то остается в Одессе. Как живется вынужденным переселенцам в нашем городе, узнавала «Одесская жизнь».

Блинчики под дулом автомата

Кристине Сторчиловой 23 года. У нее трое детей: пятилетняя Ира, двухлетняя Настя и полуторогодовалый Никита. А в селе на Николаевщине остался полуразрушенный дом.

8 марта ее родное Заселье было оккупировано войсками рф. В доме Кристины поселились российские военные.

Переселенка Кристина

Кристина с дочкой

– Заместитель председателя сельсовета мне сказал: «Не переживай. Вы их не трогайте, и они вас не будут трогать». В итоге – прихожу домой, приходит ко мне русский военный, наставил на меня автомат и говорит: пожарь нам блинчиков. Я ему говорю – а больше вам ничего не пожарить, – вспоминает Кристина. – В то время у людей из-за этих русских есть нечего было. Страшно было – соседние села постоянно ракетами обстреливали. А уехать – очень сложно. В первые же дни русские единственную в селе заправку уничтожили.

Подальше от моря – в безопасности

Но все же с помощью Красного Креста выехать из оккупированного села Кристине с детьми удалось. Сначала – в Николаев, затем – в Одессу.

Хотела ехать дальше – за границу. Но ее отговорили – где деньги возьмешь, чтобы назад, домой вернуться?

Прямо на вокзале Кристина подошла к волонтерам и объяснила ситуацию. И ее с малышами поселили в одном из пансионатов Суворовского района.

– Там были очень хорошие условия – каждому ребенку выделили детскую кроватку. И относились к нам очень хорошо, – делится Кристина. – Но так как рядом находился объект военной инфраструктуры, и море близко, нам сказали, что оставаться там небезопасно. И предложили переехать в Пункт временного размещения беженцев в Черноморке. Мы согласились, конечно. Понятно, что ради детей хоть на край света поедешь – лишь бы им было безопасно.

Раньше в Пункте временного размещения жили беженцы из зарубежных стран – выходцы из Афганистана, Африки, некоторых постсоветских государств. С начала войны большинство из них уехали за границу. И сейчас здесь проживают украинцы – порядка 80 беженцев, вынужденных покинуть свои дома. А нередко – и вовсе оставшихся без крыши над головой. Вынужденные переселенцы из Херсона, Харькова, Николаева, Мариуполя, Лисичанска, Ирпеня…

Ты плачешь, потому что дети есть хотят

Каждой семье в Пункте временного размещения выделяют комнату. А если в семействе более пяти человек – предоставляют две.

Живут здесь беженцы бесплатно – за счет государства. Не оплачивают даже коммунальные услуги. При этом, по словам Кристины, в доме всегда есть горячая вода, отопление, редко отключают свет.

Переселенцы в Одессе

Кухня – общая. А в комнатах, где проживают семьи с детьми, есть небольшие холодильники. Можно воспользоваться стиральной машинкой-автоматом.

Этажи, лестницы, балконы убирает уборщица. Кухню, туалеты, душ, коридоры постояльцы приводят в порядок сами. Составляют график уборок.

В основном, живут здесь люди дружно. Но, к сожалению, без конфликтов тоже не обходится.

– Люди ведь разные. Кто-то – благодарен за каждый кусок хлеба, а кто-то крутит носом, – признается Кристина. – Я за каждую крупинку говорю «спасибо». Потому, что у меня трое детей, и я ценю все, что им дают. Просто в таком месте побывала в начале войны. Обломки ракет, снарядов падали во дворе, крышу пробило. И я знаю, что значит сидеть с детьми без еды. Ты плачешь, потому что дети есть хотят. А те, кто такого не прочувствовал, кого война реально не коснулась – просто уехали в самом ее начале, этого не понимают.

«Мама, воздушная тревога. Пошли в подвал»

В Одессе Кристина оказалась впервые. Хотя побывать здесь мечтала всегда. По ее словам, в нашем городе очень красиво. Несколько раз переселенцам предлагали бесплатные билеты в оперный театр и филармонию. Вот только обидно, что на море не была.

– Тут очень красивые парки, Дерибасовская, – восхищается девушка. – И в Одессе, я заметила, люди мусор под ноги не бросают. А в Николаеве – пошел,  бросил…

К тому же, считает Кристина, в Одессе очень любят детей. Здесь делают все для того, чтобы маленькие переселенцы забыли ужасы войны. Два раза в неделю с детьми работают психологи. Для таких занятий в Пункте временного размещения оборудован специальный класс – с игрушками и раскрасками.

Приезжают к детворе волонтеры. Играют с ними, устраивают разные конкурсы, привозят угощенье и игрушки.

– Я очень благодарна этим психологам и волонтерам. Поначалу, когда дети слышали сирену воздушной тревоги, начинали плакать, – вспоминает Кристина. – Сейчас дочка старшая говорит спокойно: «Мама, воздушная тревога. Пошли в подвал».  И первое время все, действительно, в подвал бежали – потому что страшно. А дети, как только слышали какой-то громкий звук, плакали, кричали.

О ЦНАПе без очередей

Устроившись с жильем, Кристина занялась оформлением справок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Людям, получившим такой статус, полагаются денежные выплаты от государства.

– Очереди за этими справками очень большие. Очень много переселенцев – людей, у которых нет дома, – рассказывает девушка. – У нас в Заселье сейчас половины села нет. А соседние села, вообще, даже с карты убрали. Их просто стерли с лица земли.

Справки ВПЛ Кристина получала в ЦНАПе Киевского района. И, по ее словам, долго ожидать не пришлось. Очередь двигалась очень быстро – настолько в ЦНАПе все было правильно организовано. Поэтому времени на получение необходимых документов она потратила немного.

О «гастарбайтерах» в церкви

Помимо выплат от государства вынужденные переселенцы получают гуманитарную помощь от Красного креста, благотворительной организации «Каритас».

Помогают и волонтеры. Поначалу даже готовую еду беженцам привозили. А недавно Центр инициатив Черноморки передал переселенцам от международных благотворительных организаций одеяла, павербанки, фонарики, термосы. А также – восьмикиловаттный генератор для обеспечения электричеством Пункта временного размещения во время отключений.

Адреса, где можно получить гуманитарную помощь, сообщает своим постояльцам руководство Пункта. Там раздают одежду, продукты, постельное белье.

Переселенцы, помощь волонтеров

– В основном, одесситы жалеют, сочувствуют. А вот одна бабулька в церкви адвентистов, где продукты раздавали, нас гастарбайтерами обозвала. В ее представлении это, наверное, очень страшное оскорбление. Кричала: «Чего вы пришли? Это наш хлеб!» Я так поняла, что в этой церкви раньше просто нуждающимся одесситам продукты давали. А сейчас мы, переселенцы приехали. Она и начала возмущаться – потому, вероятно, что ей одна булка хлеба достанется, а не три. Мы объясняем: мы же не виноваты в том, что у нас дома нет. Сидели бы себе дома и зарабатывали сами для своих детей на тот кусок хлеба. Думаете, нам хочется ходить и просить: дайте, пожалуйста. Нам каждому плакать хочется.

Повезло с ноутом

В августе в Одессу приезжала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В ЦНАПе на Косовской она встретилась с многодетными семьями вынужденных переселенцев из Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областей.

Сейчас в Одессе проживает порядка 400 многодетных семей, бежавших от войны. Для встречи с Верещук выбрали 10 из них – оказавшихся в самом сложном положении.

Помощь переселенцам

Детям на Косовской подарили ноутбуки – чтобы они заниматься могли. Семьям вручили продуктовые наборы, комплекты посуды, на каждого – денежные сертификаты на 2200 гривен.

– Можно сказать – мне повезло, – признается Кристина. – Старшей дочке ноут подарили. А на полученные сертификаты я могла закупать в «Сельпо» любые продукты – кроме алкоголя и табака.

О салоне мечты

Сразу после переезда Кристины в Пункт временного размещения туда приехали работники Центра занятости. Предложили работу и возможность бесплатного профессионального обучения. Кристина выбрала курсы  маникюра и педикюра. Прошла практику, работала в салоне. Но пришлось уйти – по состоянию здоровья. Сейчас работает на дому и по вызовам. Правда, клиентов не особенно много – ведь мастер Кристина только начинающий. А еще она планирует выучиться на парикмахера.

– До войны я мечтала салон свой открыть – парикмахер, маникюр, – делится Кристина. – У меня в кухне были две комнатки небольшие. Там я хотела салон устроить. Дай Бог, война закончится – сделаем. Правда, из-за российской федерации мой салон разбомбили. Именно кухню – задней стены, вообще, нет, крыши нет. Ну, ничего – отстроим. Самое главное, что дом пока еще цел.

Сейчас российских военных из Заселья выгнали. Но село по-прежнему, обстреливают. Ведь до Николаева – рукой подать. И люди здесь до сих пор живут без света. Электричество отключили с первых дней войны.

– Но люди в Заселье, – делится Кристина, – говорят:  «Без света прожить можно. Самое главное – чтобы мы были живы, здоровы и чтобы свое отвоевали».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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