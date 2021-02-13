Не так уж давно именно радиовещание было самым доступным средством массовой информации. Даже в глухих деревушках, куда редко добирался почтальон с газетами, а о телевидении и не мечтали, в каждом доме имелась радиоточка. Сегодня о таких приемниках практически забыли. Но радио – невидимого собеседника – любят по-прежнему. Как для одесских слушателей делают новости и готовят радиопередачи, узнавала «Одесская жизнь».

Формат – разговорный

Одесситы знали и любили его как Одесское областное радио. Несмотря на то, что в советские времена там свирепствовала цензура. В 90-е годы ее отменили, но зато, вспоминают журналисты, приходилось в эфире нередко нецензурные слова «фильтровать» – особенно во время предвыборных кампаний. И долгое время слушать радиопередачи можно было только с помощью радиоточки. Потому и аудитория у Областного была, в основном, 55+.

После реформы 2017 года радиостанция стала частью первого канала Украинского радио. Официально называется сегодня «UA: Українське радіо. Одеса». Специализируется на новостях и актуальных социально-политических темах региона.

Появилось и онлайн-вещание – сегодня радиостанцию можно услышать в любой точке мира. В результате – «помолодела» аудитория. Сегодня, по словам редактора «UA: Українське радіо. Одеса» Дианы Попковой, возрастная категория слушателей – 35+.

– У нас разговорное радио. А этот формат востребован у слушателей с определенным жизненным опытом, – считает Диана. – Мы даем им возможность подумать, пронести нашу информацию через собственный опыт, жизненные ценности и принять свою точку зрения. Наша задача – содействовать развитию слушателей.

Когда заканчивается рабочий день

Выходит в эфир «UA: Українське радіо. Одеса» на волнах УР1 трижды в сутки. Вещает также на частоте 70,52 FM. Планируют его работу дежурные редакторы (они же ведущие эфира) еще с вечера. Ну а потом, как обычно, жизнь вносит свои коррективы.

Так что понятий «начало рабочего дня» и «конец рабочего дня» у радийщиков практически нет. В информационном поле они находятся постоянно, чтобы не пропустить какое-либо важное событие. И в зависимости от того, что произошло поздно вечером, ночью или рано утром, может измениться тема программы. А рабочий день – начаться и в шесть, и в семь утра.

Срочный материал готовят всей редакцией, и если информация экстренная, одесская станция выходит в эфир.

– Когда в 2018 году в три часа ночи было объявлено военное положение в регионе, разработку нашего первого спецэфира ночью и начали, – вспоминает Диана. – А потом до вечера информировали слушателей о происходящих в области изменениях.

Одесские экстренные

Первый эфир – в 12.10. Готовит и ведет его журналист Елена Халилова.

– Ищу все наиболее интересное, резонансное или то, что может быть полезным для наших слушателей. Если есть синхроны, надо «почистить», поднять уровень звучания, затем все собрать и расставить, согласно логике, и под конец – сделать погоду. На первое место, конечно, – экстренные новости. В Одессе они бывают очень часто: за два дня подряд два дома рухнули. И все это надо сделать оперативно, – раскрывает профессиональный процесс Елена. – Корреспондентам же к следующему эфиру требуется оббегать пять-десять инстанций, взять пять-десять интервью, все это расписать. А потом все равно выясняется, что чего-то не хватает – надо еще кого-то вызванивать. Очень стрессовая работа.

«Эксперт не должен быть один»

Следующий эфир начинается в 17.10. Стартует он с выпуска региональных новостей, а продолжается «Вечерней студией» – основной программой дня. Здесь рассматривают самые свежие, актуальные политические и социальные темы.

– К примеру, назначен новый глава области: анализируем информацию о нем, его обещания и то, что он реально может сделать для региона, – рассказывает Диана. – А с началом в Украине тарифных протестов отслеживаем, что происходит на Одесчине, и анализируем: насколько тарифы обоснованны и какие шаги надо предпринять для решения проблемы. Причем только одного эксперта приглашать на передачу нельзя, потому что мы должны представлять разные точки зрения.

Сам себе режиссер

Пока корреспонденты «в поле» собирают информацию и договариваются со спикерами, в студии идет запись радиоблога «Лайфхаки незрячей мамы» журналиста Светланы Стрельцовой – передача для позднего вечернего эфира в 20.10. В это время также выходят авторская программа Светланы «Включи соображение», посвященный здоровому образу жизни «Радийный моцион» Елены Халиловой, культурологическая «Тема с вариациями» Ирины Сечковской, а также – передачи на болгарском, гагаузском, молдавском языках.

Простые программы монтируют и полностью готовят к эфиру журналисты самостоятельно. Причем, по словам Ирины, научились этому «с нуля», в процессе работы – никто специально их не обучал.

– Во время прямого эфира все делаем сами: включаем записи и придумываем по ходу дела вопросы. Сейчас во время карантина бывают ситуации, когда люди не могут или не хотят прийти в студию. Тогда на прямой эфир его участник или эксперт может выйти по телефону, – рассказывает Ирина. – По телефону ведется и обратная связь со слушателями: звонят и комментируют в эфире – уточняют, предлагают, спрашивают.

А вообще на одесское радио слушатели звонят практически каждый день. Кто-то предлагает тему для передачи, кто-то указывает на неправильное ударение в слове. И, конечно, начинают активно звонить, если пропадает радиосигнал.

«Картинка для слушателя»

Со сложным прямым эфиром может справиться только звукорежиссер Наталья Железогло. В этом случае, чтобы человек говорил не в «голой» студии, надо вывести музыкальный фон, синхрон вовремя подать.

Записывает Наталья и передачи Светланы Стрельцовой. Молодая журналистка – полностью незрячая. При этом, помимо авторских программ, делает дежурные передачи, ведет прямые эфиры и воспитывает двухлетнего малыша. Светлана разработала свой метод начитки текстов. С помощью специальной программы сначала прослушивает каждое предложение, потом его повторяет. Для прямых эфиров часть текстов распечатывает шрифтом Брайля и считывает информацию пальцами, а за сценарием следит с помощью той же программы. Для этого у нее две пары наушников: для прослушивания эфира и для озвучки текста. А если передача выходит не в прямом эфире, звукорежиссер выстраивает радиоблоги, как маленькие радиоспектакли.

– Запись занимает много времени, но это круто для радио, – считает Наталья. – Человек, который не видит, а воспринимает мир на слух, как раз может передать слушателю «картинку», создать в его сознании «кино» – то, что, в принципе, и должно делать радио. Раньше мы и делали радиофильмы, радиопостановки. Сейчас такой возможности нет – формат другой.

Правдивое искусство интонации

Сделать большой радиоспектакль возможно лишь при хорошем финансировании. Хотя на станции хранятся в записи порядка десяти радиоспектаклей. В их создании принимало участие целое созвездие одесских артистов и режиссеров: Игорь Равицкий, Андрей Гончар, Семен Крупник, Ольга Равицкая, Виктор Раду.

В этом году средства на финансирование общественного вещателя, частью которого является «Украинское радио», выделили в полном объеме. И все профессиональные проблемы, надеются сотрудники «UA: Українське радіо. Одеса», начнут решаться. Новая студия уже появилась. А там – и техника в ней обновится.

– Когда в 90-х финансирование Областного радио прекратилось, сотрудникам приходилось выживать за счет бартерных программ. Как ни странно, почему-то именно в этот период очень мало людей уволилось, – вспоминает Ирина. – Радио – это своеобразная «болезнь». Главная его специфика – создать картинку без картинки. А когда ты слушаешь программу, понимаешь, что в первую очередь важна интонация. И потому радио, наверное, самый правдивый вид медиа.

Фото из архива редакции «UA: Українське радіо. Одеса»

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