Как жители Одессы пережили год войны? – опрос (видео)

За это время несколько миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от смертельной опасности. Те же, кто никуда не уехал, научился жить в новой реальности. Мы спросили у жителей Одессы, как они пережили этот страшный год.

Игорь: «Год назад, 24 февраля, когда началась война, я был на Привозе, пил с друзьями в магазине, где продают вино на розлив. Стоим пьём вино, и тут начинаются взрывы. Но, что самое интересно, пить никто не бросил. По началу во время сирен мы бегали кто в бомбоубежище, кто в паркинг. А сейчас уже как-то расслабились. Хотя переселенцы, наверное, к этому ответственнее одесситов относятся. Мы ко всему привыкаем, даже к плохому. Никому не нужна эта война, теперь у меня нет никаких планов на будущее. Но в ЗСУ я верю! Валерий Залужный – умничка. На фронте у меня сейчас воюют друзья. Мне уже больше 60-ти, я человек взрослый, а вот деток жалко, женщин жалко. Сколько городов уже разрушено! Но я думаю, закончится это всё. Русские сделали ошибку, что на Украину попёрли».

Нина: «Я из Луганской области, моё село находится в 10 км от Счастья. В 2014 году мы никуда не уезжали, наши украинские военные тогда выстояли. А сейчас там всё оккупировано. В 2022 году нас начали бомбить раньше всех, с 16 февраля. Русские войска моментально до нас дошли, и бомбили, не дай Бог. В дочкиной хате российские военные вынесли всё на свете, представляете? Одни стены остались. 24 февраля мы уже из дома уехали. Сначала добрались до Мукачево, чтобы оттуда внучку отправить в Германию. В Мукачево нас поселили в общежитие и кормили два раза в день бесплатно, дай Бог им здоровья! А потом все стали говорить, что скоро всё закончится, поэтому мы летом перебрались поближе к дому – в Одессу. А видите, война до сих пор не кончается. Я бы очень хотела, чтобы Украина поскорее победила».

Андрей: «24 февраля 2022 года, часов в 6 утра, мне позвонила невестка и сказала, что танки вошли в Украину. Для меня это было крайне неожиданно – я не верил, что война начнётся. Тревожный чемодан, конечно, пришлось собрать, но уезжать из дома я не думал. Я верю в ЗСУ, поэтому страха у меня нет. Жду, когда мы уже победим!»

Александр: «24 лютого ми зустріли ворога лютого. Я прокинувся десь о 5-й ранку, зайшов в Інтернет і прочитав щодо ситуації у Києві, Миколаєві, Херсоні й взагалі по Україні. Так я зрозумів, що почалася війна. Але передчуття, що це станеться було ще за тиждень до повномасштабного вторгнення. Морально я вже був підготовлений до війни, бо я трішки цікавлюся історією, читав про Холодний Яр і розумів, що у нас ситуація приблизно як і сто років тому. Тоді була така сама навала, як і зараз. Але шкода, що люди не вивчають своє минуле. За цей рік я багато допомагав своїм, хто воює, волонтерив, збирав кошти для 28-ї бригади. Я роблю все, що можу. Добре, що у нас є якесь єднання, що навіть ті, хто раніше не жив війною (бо для мене війна почалася ще 2014-го року), нарешті попросиналися. Але я не думаю, що війна закінчиться цього року. На мою думку, активна фаза бойових дій буде ще роки два».

Фёдор: «24 февраля 2022 года, когда началась война, это был стресс для всех. Конечно, за год войны все устали от негатива. Людям надо ходить на работу, мамочкам деток в детский сад или школу отводить, а тут воздушные тревоги, отключения света. Конечно, все мы хотим уже лето, море, пляж, как привыкли, хотим жить с оптимизмом. Я только что стоял в очереди, и один мужчина рассказал, что в Херсоне сегодня, когда была воздушная тревога, мать отец и двое деток вышли погулять, и в этот момент в их дом прилетела ракета. Дома нет, но они остались живы. Но скоро всё закончится, вот увидите! Астрологи предсказали, что война закончится в этом году, летом».

Богдан: «Я не верил, что война начнётся, нам же обещали, что её не будет. Я живу на улице Пастера. 24 февраля мы, как и все, услышали первые взрывы, и поняли, что не так уж далеко от нас ушло страшное прошлое. Потом весной, когда произошли взрывы возле порта, я увидел, как ракета летит просто над моей головой. Удивительно, не было ни звука, ничего. Но потом она изменила курс. Я тогда растерялся, не знал, что делать. А сейчас уже, спустя год, воспринимаю это, как обычные вещи. Но к смертям людей я, конечно, до сих пор привыкнуть не могу».

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