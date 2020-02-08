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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе доверчивый водитель эвакуатора помог мошеннику угнать чужую машину

В Одессе доверчивый водитель эвакуатора помог мошеннику угнать чужую машину

38-летний злоумышленник вскрыл машину, чтобы украсть ее.

Однако автомобиль никак не заводился.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Тогда мужчина вызвал эвакуатор. Ничего не подозревая, его водитель погрузил авто и довез его до места назначения.

После этого мошенник продал машину на запчасти.

Вскоре о пропаже заявил владелец похищенного авто.

Открыто уголовное дело. Мошенник может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Фото: ГУНП в Одесской области

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