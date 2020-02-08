В Одессе доверчивый водитель эвакуатора помог мошеннику угнать чужую машину

38-летний злоумышленник вскрыл машину, чтобы украсть ее.
Однако автомобиль никак не заводился.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Тогда мужчина вызвал эвакуатор. Ничего не подозревая, его водитель погрузил авто и довез его до места назначения.
После этого мошенник продал машину на запчасти.
Вскоре о пропаже заявил владелец похищенного авто.
Открыто уголовное дело. Мошенник может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
Фото: ГУНП в Одесской области
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!