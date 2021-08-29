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В Одессе авто дерзкого дрифтера забрал полицейский эвакуатор

В Одессе авто дерзкого дрифтера забрал полицейский эвакуатор

Водитель BMW демонстративно нарушал правила дорожного движения прямо в центре Одессы, намеренно создавал множество аварийных ситуаций. Когда его задержала полиция, у машины еще и обнаружилась проблема с номером двигателя.

В сообщении патрульной полиции Одессу сказано, что 28 августа на горячую линию 102 поступило сообщение о нарушении дорожных правил автомобилем BMW на улице Приморской.

BMW игнорировал все правила безопасности, выполнял опасные маневры, нарушал дорожную разметку и заставлял других участников дорожного движения резко тормозить.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили нарушителя, на которого поступили жалобы.

Видеозаписи движения автомобиля BMW быстро распространились в социальных сетях, поэтому доказательств для привлечения нарушителя к ответственности было вполне достаточно.

Также, во время проверки транспортного средства, выяснилось, что номер двигателя не соответствует номеру в свидетельстве о регистрации.

На 24-летнего водителя составили административные материалы по ч. 5 ст. 122 (создание аварийной обстановки), ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки), ч. 2 ст. 122 (Пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления) и ст. 121-1 (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Транспортное средство инспекторы временно задержали и вызвали эвакуатор для его доставки с последующим хранением на штрафплощадке.


Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе дрифтер упражнялся рядом с облуправлением полиции

Фото патрульной полиции Одеской области, видео из одесских телеграм-каналов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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