В каких случаях автомобиль заберут на штрафплощадку?

Если водитель обнаружил, что машины нет на месте, то он должен позвонить по номеру 102 или на горячую линию патрульной полиции, чтобы проверить, не эвакуирован ли его автомобиль на штрафплощадку.

Как сообщили в патрульной полиции, дежурный подскажет, куда обращаться дальше для составления соответствующих административных материалов, после чего вы сможете забрать автомобиль со штрафплощадки.

При каких обстоятельствах патрульные полицейские эвакуируют авто:

• если патрульные полицейские обнаруживают автомобиль, который совершает движение, остановку или стоянку с нарушением ПДД и существенно препятствует дорожному движению, они должны осуществить его временное задержание — вызвать эвакуатор и отправить такой автомобиль на штрафплощадку.

Когда припаркованное с нарушением авто могут не забрать на штрафплощадку:

• в случаях, когда водитель присутствует на месте происшествия, эвакуация автомобиля-нарушителя не производится. Патрульный полицейский выписывает водителю штраф, после чего тот должен убрать автомобиль с места, где парковка, остановка или стоянка запрещены.

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