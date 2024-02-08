Во время ночной атаки на Одессу есть раненые: фото разрушений

Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, ночью 8 февраля вооруженные силы рф осуществили воздушную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате атаки повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна.

Травмированы двое патрульных полицейских.

По уточненным данным пострадали полицейские, которые направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам. Во время повторного взрыва они получили минно-взрывные травмы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние стабильное.

На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии рф.