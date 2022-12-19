Как выглядит часть Одесской области, где высадились оккупанты

Остров Змеиный относится к Измаильскому району Одесской области. Это единственная территория региона, по которой топтались оккупанты и где шли сухопутные бои.

Журналист из проекта “Донбасс. Реалии” Роман Пагулич побывал на освобожденном острове и опубликовал снимки, как выглядит остров Змеиный сейчас. Напомним, что его российский оккупационный гарнизон на нем был частично уничтожен, а частично сбежал 30 июня 2022 года.

Сейчас остров безлюден. Восстанавливать что-то на нем, или размещать гарнизон не имеет смысла. Уж слишком уязвима эта голая скала в море перед обстрелами и бомбардировками противника.

Предлагаем вам посмотреть, как выглядит Змеиный в декабре 2022 года.

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