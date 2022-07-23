Как спасали и как назвали котенка с острова Змеиный (видео)

Морские пехотинцы, участвовавшие в разминировании острова Змеиный и спасшие там котенка, рассказали, как все происходило.

Сейчас котенок, который жил на острове Змеиный под рашистской оккупацией, уже в Киеве, где обрел новую семью и имя.

Несмотря на всю серьезность и опасность мероприятий, которые проводили украинские военные на Змеином, совершенно серьезно, одним из главных пунктов их последней миссии на острове было отыскать и эвакуировать кота, которого случайно заметили на видеозаписи, сделанной во время предыдущей высадки на Змеиный.

«На одном из отснятых видео его обнаружили. И одна из заключительных задач командира была поставлена – эвакуировать всех наших. Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой товарищ», — рассказывают морские пехотинцы, высаживавшиеся на остров.

Во время второй высадки на остров там провели разминирование, установив тем самым над ним полный контроль. Наши бойцы добрались до всех уголков на Змеином – обыскали вражескую технику, бомбоубежища и наконец добрались до главного флагштока. Россияне, убегая, бросили и технику, и секретные документы, и даже флаг.

«Добрались до нашего флагштока, на котором висел русский флаг. Нас так учили, что флаг оставлять нельзя, для нас это святые вещи, не представляю, что мне бы сказал командир, если бы я при уходе, тем более не при боевом уходе, а как они выражаются, при «жесте доброй воли», оставил свой флаг. Так бегут только трусы. Флаг у нас. Он у нас и точка», – говорят военные.

Выполнили они и главную задачу командира: спасти на острове живых. Котёнка отыскали в кучах мусора. Бойцы говорят, что очевидно, котенок родился на острове – до оккупации там были животные, жили собаки, кошки и даже овцы. Но кроме него войну никто не пережил.

Малыша назвали Змеем, в честь острова, где он жил и был спасен. Сейчас Змей уже в Киеве, живет в семье одного из командиров. Бойцы говорят, кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ВСУ повторно высадились на Змеиный, где провели разминирование и спасли кота.

Источник: ТСН; заглавное фото Нелли Ковальской/Facebook