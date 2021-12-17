Как вспомнить слово, которое вертится на языке

Многим знакома ситуация, когда нужное слово никак не вспоминается. Это состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких часов. Оно невероятно выматывает и раздражает.

Давайте разберемся, из-за чего это может происходить и как вспомнить забытое слово.

Почему мы забываем знакомые слова?

Наука еще не нашла точного ответа. Исследователи даже не знают, связано ли это с нарушением памяти или нарушением речи. Однако, этот феномен встречается довольно часто. Опросы показывают, что почти 90% людей говорящих на разных языках, сталкиваются с этой проблемой. У молодых людей такое случается примерно раз в неделю, а пожилые могут забывать слова раз в день. Чаще всего забываются имена людей и названия предметов.

У этого явления несколько официальных названий:

Летологика — происходит от греческого lethe (забвение) и logos (слово)

— происходит от греческого lethe (забвение) и logos (слово) Феномен «на кончике языка» или TOT-Phenomenon — происходит от английского выражения tip of the tongue (вертится на языке)

или TOT-Phenomenon — происходит от английского выражения tip of the tongue (вертится на языке) Прескевю — происходит от французского presque vu (почти увиденное)

Есть разные гипотезы, почему это происходит. Одни исследователи считают, что с возрастом люди накапливают слишком много информации в долговременной памяти. Чем больше слов, тем чаще они «вертятся на кончике языка». Другие думают, что нужное слово блокируется информацией, которая первой приходит на ум. Психоаналитик Зигмунд Фрейд связывал эту проблему с неприятными или тревожными эмоциями. Сознание вытесняет слова, имеющие негативные ассоциации для человека.

В каких случаях слова тяжелее вспоминаются?

Этот феномен часто возникает во время стресса. Например, на экзамене, когда нужно быстро вспомнить слово. Кроме того, когда человек чувствует усталость, то слова «вертятся на языке» намного чаще.

Наша память не работает как компьютер, мы не можем извлекать данные по щелчку пальцев. Все зависит от количества ассоциаций, которые возникают у нас вместе с новой информацией. В известном рассказе Чехова «Лошадиная фамилия», герой вспомнил забытую фамилию, когда услышал родственное слово.

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Какие есть способы, чтобы вспомнить нужное слово?

Психологи не рекомендуют тратить слишком много времени на попытки вспомнить слово. Это похоже на то, как машина буксует в снегу. Чем сильнее крутятся колеса, тем больше автомобиль зарывается. Нечто подобное происходит с нашим мозгом. Когда мы входим в состояние поиска слова «на кончике языка», то с большей вероятностью подобная ситуация повторится в будущем. Лучше расслабиться и через некоторое время слово само найдется.

Если вы не можете расслабиться, то попробуйте прогуляться на свежем воздухе или заняться физическими упражнениями. Поддерживая тело в тонусе, вы значительно сократите количество состояний «на кончике языка», уверены ученые.

Некоторые люди проговаривают алфавит, в надежде вспомнить первую букву забытого слова. Этот метод работает и с перечислением ассоциаций. Попросите кого-нибудь говорить вслух схожие слова по теме. Исследователи пришли к выводу, что подсказки помогают вспомнить нужное слово.

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