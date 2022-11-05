Как лицам с инвалидностью выехать за рубеж?

В настоящее время лицам с инвалидностью для пересечения границы уже не требуется справка осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК). Соответствующее постановление №1212 принял 28 октября Кабинет Министров.
МСЭК не содержит данных, позволяющих идентифицировать личность, и часто использовалась в коррупционных целях.
Теперь лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право пересекать границу при выезде из Украины при наличии одного из перечисленных документов:
- удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;
- или пенсионного удостоверения и удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указаны группа и причина инвалидности;
- или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.
Кстати:
При пропуске лицом с инвалидностью в период действия военного положения срока повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией, выплата пенсии по инвалидности не останавливается. Пенсию будут продолжать выплачивать в течение всего периода военного положения и до последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором будет прекращено или отменено военное положение.
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