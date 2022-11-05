Как лицам с инвалидностью выехать за рубеж?

Как вернуться из-за границы, если нет паспорта? Многие наши сограждане оказались за рубежом без паспортов. Это и те, кто спешно выезжал из зоны боевых действий, и те, кто был вывезен с оккупированных территорий и теперь хотят вернуться в Украину через третьи страны. ПОДРОБНЕЕ

Какие есть льготы для лиц с инвалидностью? Чаще всего людей интересуют льготы на жилищно-коммунальные услуги для инвалидов. Читайте в публикации «Одесской Жизни», какие существуют льготы для этой категории лиц. ПОДРОБНЕЕ