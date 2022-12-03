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Где можно снять наличные, если банкоматы не работают?

Где можно снять наличные, если банкоматы не работают?

Из-за продолжительных отключений электроэнергии возникли проблемы в банковской системе: некоторые отделения закрылись и перестала работать часть банкоматов.

Соответственно, вырос спрос на наличные деньги. Снять их без комиссии можно в банкоматах «Ощадбанка» с карточек не только «Ощадбанка», но и любых других банков, рассказали в пресс-службе банка.

При этом отмена комиссии позволит клиентам всех украинских банков снимать наличные в размере 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

Больше денег за один раз теперь можно снять и в банкоматах «ПриватБанка». Раньше в банкоматах «ПриватБанка» снять можно было только 10 тысяч гривен. Сегодня лимит получения налички с карт «ПриватБанка» и других украинских банков составляет 20 тысяч гривен. Такую сумму можно получить в банкомате «ПриватБанка» за одну операцию и повторить ее через три часа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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