Как в Одессе платить за свет по новым квитанциям: подробности

Жители Одессы стали получать платежки за свет с увеличенными суммами — за фактическое и ожидаемое потребление электроэнергии. Мы расскажем, что такое «рекомендуемый» платеж и как оплачивать электроэнергию по новым квитанциям.

Кроме привычной графы о фактическом потреблении электроэнергии, в квитанциях, которые получили многие одесситы, появилась новая — «Ожидаемое потребление в текущем периоде». Как пояснили энергетики, «ожидаемую» сумму вычисляют индивидуально, и она зависит от объема потребления электроэнергии в предыдущем месяце. К примеру, если в прошедшем месяце потребитель использовал 120 кВт/час, то «ожидаемый» платеж на следующий месяц будет рассчитан с учетом того же объема электроэнергии. В свою очередь, «рекомендуемый» платеж состоит из суммы фактического и ожидаемого потребления.

Однако при этом, как пояснили в Одесской областной энергопоставляющей компании, оплачивать потребитель обязан только фактический объем электроэнергии, а рекомендуемую сумму платить не обязательно. Она не будет считаться долгом.

Как объяснил начальник отдела поставки электроэнергии по универсальной услуге Игорь Бондаренко, если потребитель передает показания счетчика с 30-го числа текущего месяца по 3-е число следующего месяца, то в квитанции в графе «Ожидаемое потребление» будет стоять ноль. Если же потребитель не сообщил данные своего счетчика вовремя — до начала четвертого дня месяца, то оператор имеет право осуществить расчетное начисление по среднесуточному объему.

Напомним, оплачивать услуги энергетиков следует в течение 10 рабочих дней со дня получения счета, но не позднее 20-го числа месяца. Передать показания счетчика можно по телефонам колл-центра: (048) 705-90-90 или (0480 752-90-90.

Также показания счетчика можно отправить на электронный адрес: call-center@oblenergo.odessa.ua, или оставить их в «Личном кабинете» на сайте предприятия АО «ДТЭК Одесские электросети» (по-старому «Одессаоблэнерго»): dtek-oem.com.ua.