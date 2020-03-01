Жаловаться будем? Что делать с шумными соседями

Соседей, как и родителей, не выбирают. Всем хочется, чтобы рядом жили адекватные, добропорядочные и тихие люди. Но, к сожалению, это возможно далеко не всегда. Порой приходится просыпаться от громкой музыки, топота, криков и дебошей за стенкой. При этом, довольно часто, соседи даже не реагируют на жалобы и продолжают доставлять дискомфорт всему подъезду. Что делать в такой ситуации, как найти управу?

Закон против шума

Законом Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» №4004-XII от 24 февраля 1994 года (в редакции от 6 сентября 2018 года) на всех граждан (предприятия, учреждения, организации, государственные и местные органы власти) возлагается обязанность соблюдать установленные нормы допустимого шума и звучания.

Так, с 22.00 до 8.00 запрещается:

шумное пение и громкий крик;

использование фейерверков, салютов, аппаратуры, которая воспроизводит звук;

использование бытовых вещей, издающих шум (если это инструменты для ремонта, то их использование запрещается с девяти вечера).

Кроме того, вышеуказанной нормой предусмотрен строгий запрет на проведение ремонта по нерабочим и праздничным дням в течение любого времени суток. Но если собственник или арендатор квартиры получил разрешение у всех соседей на ремонт и соответственно шум, то можно смело браться за дрель или перфоратор.

Куда жаловаться на шумных соседей?

Для начала нужно попробовать мирным путем решить вопрос тишины. Также можно обращаться в полицию или подать в суд. Но главное — зафиксировать нарушения уровня шума.

Протокол об административном нарушении, составленный полицией (это эффективно, когда полиция сразу же реагирует на обращение, приезжает на место нарушения и «ловит на горячем» соседей-нарушителей);

Аудиозапись и видеозапись. На практике суд оценивает аудиозаписи и видеозаписи только в совокупности с другими доказательствами (так как невозможно точно понять, кто именно шумит, в какое точно время, и превышает ли шум допустимый уровень);

Протоколы и акты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (адрес: ул. 7-я Пересыпская, 6, телефон: (048) 716-13-01, (048) 716-13-01) — являются на практике самым лучшим и надежным доказательством нарушения превышения допустимого уровня шума. Этот государственный орган уполномочен следить за соблюдением всех санитарных норм, в том числе и «норм шума».

Как накажут?

За нарушение требований закона о тишине к виновным лицам может быть применено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 85 до 255 гривен.

Если соседом-нарушителем является предприниматель или фирма, организация, предприятие, компания, то размер штрафа за первое нарушение составляет от 255 до 510 гривен; за повторное нарушение в течение 1 года — от 850 до 2550 гривен с конфискацией предмета нарушения.

Допустимый уровень шума в жилых домах Одессы

Для оценки уровня шума в жилых помещениях сформулированы общие нормы допустимой громкости (приказ минздрава №463 от 22 февраля 2019 года). Определяются по уровню звукового давления постоянного шума (дБА).

В дневное время уровень шума в жилом помещении не должен превышать 45 — 55 децибел. В ночное время допустимый уровень шума варьируется в пределах 30 — 45 децибел.

Для справки:

30 дБА — это шепот и тиканье настенных часов;

45 дБА — обычный разговор;

65 дБА — громкий разговор, который отчетливо слышно посторонним.

Характеристика «крайне шумно» соответствует показателю выше 100 дБа. Это громкость грома или оркестра.

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