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Полезные советы: как избавить кроссовки и туфли от неприятного запаха

Полезные советы: как избавить кроссовки и туфли от неприятного запаха

Не все в теплую пору года любят носить открытую обувь. Кто-то любит ходить в балетках, кто-то в туфлях, а кто-то не снимает кроссовки. Однако при постоянной носке даже у хорошей и качественной обуви может появиться неприятный запах. Делимся секретами, как с этим бороться.

Причины неприятного запаха

  • Причиной неприятного запаха являются бактерии и грибки, корыте размножаются  из-за потовых выделений. Привести к этому могут разные факторы, к примеру:
  • ношение некачественной или тесной обуви из синтетических материалов;
  • ношение синтетических носков и колготок, которые нарушают процесс естественной терморегуляции;
  • долгое ношение одних и тех же носков и стелек;
  • несоблюдение личной гигиены;
  • активный образ жизни;
  • стресс и заболевания стоп и ногтей.

Все это способствует размножению бактерий и грибковых заболеваний.

Делаем дезодорант для обуви своими руками: что для этого нужно?

Для дезодоранта необходимо: пищевая сода – 4 ст. ложки, кукурузный крахмал – 4 ст. ложки, эфирные масла чайного дерева и лаванды – по 8 капель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Пищевую соду смешать с кукурузным крахмалом и добавить по восемь капель эфирного масла чайного дерева и лаванды. Тщательно перемешать и засыпать на ночь в обувь. Перед тем, как обуться, не забудьте хорошенько вытряхнуть порошок. При регулярном применении можно навсегда избавиться от неприятного запаха ног и обуви.

Еще несколько секретов

  • Обдайте детской присыпкой стельки перед тем, как надеть обувь. Она хорошо впитывает пот.
  • Положите кожуру апельсина на ночь в обувь. Она поможет убрать неприятный запах. Также можно использовать кофейные зерна или порошок.
  • Чтобы избавить ноги от неприятного запаха, нужно помыть стопы в уксусной воде. Также рекомендуют протереть обувь внутри уксусом или перекисью водорода и высушить. Они действуют как дезинфектор.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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