Не все в теплую пору года любят носить открытую обувь. Кто-то любит ходить в балетках, кто-то в туфлях, а кто-то не снимает кроссовки. Однако при постоянной носке даже у хорошей и качественной обуви может появиться неприятный запах. Делимся секретами, как с этим бороться.

Причины неприятного запаха

Причиной неприятного запаха являются бактерии и грибки, корыте размножаются из-за потовых выделений. Привести к этому могут разные факторы, к примеру:

ношение некачественной или тесной обуви из синтетических материалов;

ношение синтетических носков и колготок, которые нарушают процесс естественной терморегуляции;

долгое ношение одних и тех же носков и стелек;

несоблюдение личной гигиены;

активный образ жизни;

стресс и заболевания стоп и ногтей.

Все это способствует размножению бактерий и грибковых заболеваний.

Делаем дезодорант для обуви своими руками: что для этого нужно?

Для дезодоранта необходимо: пищевая сода – 4 ст. ложки, кукурузный крахмал – 4 ст. ложки, эфирные масла чайного дерева и лаванды – по 8 капель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Пищевую соду смешать с кукурузным крахмалом и добавить по восемь капель эфирного масла чайного дерева и лаванды. Тщательно перемешать и засыпать на ночь в обувь. Перед тем, как обуться, не забудьте хорошенько вытряхнуть порошок. При регулярном применении можно навсегда избавиться от неприятного запаха ног и обуви.

Еще несколько секретов

Обдайте детской присыпкой стельки перед тем, как надеть обувь. Она хорошо впитывает пот.

Положите кожуру апельсина на ночь в обувь. Она поможет убрать неприятный запах. Также можно использовать кофейные зерна или порошок.

Чтобы избавить ноги от неприятного запаха, нужно помыть стопы в уксусной воде. Также рекомендуют протереть обувь внутри уксусом или перекисью водорода и высушить. Они действуют как дезинфектор.

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