Хюгге, лагом, икигай: как стать счастливым по рецептам жителей разных стран

Нет человека, который хотя бы раз в жизни не задумывался над тем, что же такое счастье. Ответа на этот вопрос нет, потому что каждый вкладывает в это понятие собственный смысл. Но научиться ощущать себя счастливым и получать удовольствие от жизни очень даже можно, если знать, что умиротворение и уют кроются в самых привычных вещах.

Счастье по-датски: наслаждаемся и балуем себя

У датчан есть понятие «хюгге», которое невозможно перевести ни на один другой язык. Оно означает сочетание уюта, комфорта и удовольствия. Это жизненная философия датчан, которая помогает им быть самыми счастливыми людьми в Европе. Основной принцип хюгге гласит, что радость кроется в простых и повседневных вещах.

Чтобы достичь хюгге, обстановка дома должна быть максимально уютной, располагающей к расслабленности, – свечи, пледы, мягкие подушки, любимые книги и керамическая посуда. А еще очень важно, чтобы у вас было какое-нибудь творческое занятие. Цените общение с близкими, природу, хорошую книгу, а не материальные блага.

Приглашайте в гости тех, с кем вам приятно проводить время. Можно поиграть в настольные игры, а можно вместе приготовить вкусный ужин. Это тоже хюгге, как и сладости, выпечка или горячий шоколад. Делайте все не торопясь, предвкушая совместное застолье и душевные разговоры.

Счастье по-шведски: гуляем в дождь и ищем компромисс

Шведская философия гармонии называется «лагом» и означает «ровно столько, сколько нужно». В ее основе лежит чувство равновесия, гармонии и забота об окружающих. В первую очередь шведы предпочитают заниматься полезными делами: выращивать цветы или овощи на приусадебном участке и даже на подоконнике, участвовать в волонтерской работе, заниматься благотворительностью. Но не забывают они и об отдыхе, главная цель которого – восстановить внутреннее равновесие.

Забудьте на время о своих обязанностях и делайте все, что приносит радость, будь это кулинария, украшение дома или танцы. Устраивайте себе хотя бы один выходной в неделю, который освободите для безделья, созерцания и общения с семьей. Ведь хороший отдых – лучший путь к снижению стресса. Не загромождайте дом – советуют шведы. А покупая новую вещь, избавляйтесь от двух старых. Купите качественную одежду для прогулок в ненастную погоду и выходите на улицу, даже если идет дождь.

Почаще задумывайтесь о последствиях своих действий. А если у вас возникнет спор, попробуйте отыскать компромисс: ведь люди с разными мнениями могут прекрасно ладить. Не игнорируйте социум – чем больше вы общаетесь с людьми, воспринимая их позитивно, тем лучше способны понимать окружающий мир и сопереживать людям.

Счастье по-японски: ставим цель – живем надеждой

Японская философия счастья носит название «икигай». Суть ее можно расшифровать так: «ощущение собственного предназначения». Японцы считают: если человек знает, зачем он живет, значит, он нашел собственный икигай, что таит в себе секрет счастья, долгой жизни и здоровья. Икигай кроется во всем, что приносит покой и хорошее настроение.

Главное, найти занятие, которое доставляет удовольствие, – такой подход будет давать стимул для дальнейшей жизни. Вспомните свои детские мечты или увлечения и вернитесь к этому сейчас. Начинать жить в системе икигай нужно с чего-то простого и доступного, что доставляет радость.

Составьте список того, от чего хотите избавиться, что портит вам настроение, будь это черты характера или поступки. Затем, взвесив все «за» и «против», вычеркивайте самые ненужные, с вашей точки зрения, пункты. Как ни странно, это поможет определить, от каких действий или событий вы получаете больше удовольствия.

Например, вы считаете, что устали решать чьи-то проблемы, но может оказаться, что жизнь без этого потеряет для вас смысл. Японцы говорят, что икигай – это еще и надежда на будущее, а пока жива надежда, жив и человек.

Грусть не менее важна, чем радость

В современном мире считается, что человек обязательно должен радоваться. Однако оказывается, что на нас положительно влияют не только позитивные эмоции. Для гармоничного развития личности не менее важны боль, грусть или печаль. Это позволяет лучше понимать других людей, а также быть полностью свободным в своих проявлениях. Еще античные философы были уверены, что не познав несчастье, невозможно стать по-настоящему счастливым, и наоборот.

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