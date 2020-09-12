Дмитрий Карпачев: как побороть депрессию и научиться быть счастливым?

Многие зрители интересуются, на самом ли деле Дмитрий Карпачев опытный психолог или это просто медийное лицо? Известный телеведущий действительно психолог, за плечами которого большой опыт работы. У одесситов неоднократно была возможность посещать лекции и мастер-классы известного психолога.

Сейчас Дмитрий Карпачев создал онлайн-школу, где учит родителей и детей жить дружно, а одиноких людей – наконец-то найти свою половинку и наполнить сердце любовью.

Семья – это организация, в рамках которой ваша жизнь должна развиваться. Семейные отношения должны помогать вам идти вперед. Для этого у вас должны быть планы и цели, а семья должна помогать к этим целям прийти. Поэтому важно, чтобы вы знали, чего хотите добиться в жизни. Обговорите эти цели с супругом, родителями и даже с детьми. Иначе в семье неизбежно будут возникать конфликты.

У каждого из нас есть недостатки. Если вы не видите их в своем партнере, муже или ребенке, значит, вы смотрите на мир через розовые очки. А розовые очки бьются стеклами внутрь, и это больно. Вы находитесь в состоянии влюбленности и необъективно воспринимаете все то, что окружает вас. Когда влюбленность пройдет, вы столкнетесь с жестким разочарованием.

Помните, наша задача – быть счастливыми. Счастье должно всегда присутствовать в вашей жизни. К примеру, если для построения отношений вы должны отказаться от того, что приносит счастье, то в качестве компенсации ничего не получите. И это ничем хорошим не закончится. Скорее всего, вы войдете в сложные отношения, будете думать, что так должно быть, но счастье не появится.

Перестаньте решать за своего ребенка. Например – ты голоден, тебе холодно, неудобно и так далее. Мы не можем знать, что физически чувствует другой человек. У ребенка должно быть свое мнение, и оно является очень важным. Проявляя излишнюю заботу, мы рискуем вырастить безынициативного, нерешительного человека в будущем. Может сформироваться комплекс неполноценности!

Депрессия – это отсутствие радости. Главные причины депрессии – это эмоциональное истощение, когда человек устал физически и эмоционально. И первое, что необходимо сделать, – это начать отдыхать. Делать то, что нравится: хочешь спать – ложись, хочишь на море – иди на море. Нужно наполнить свою жизнь приятностями.

Многие женщины интересуются, как понравиться мужчине. Но это неправильный вопрос. Нужно сначала найти ответ на вопрос: «А как понравиться себе?». И только тогда, когда женщина будет нравиться себе, когда она будет довольна тем, какая она, как она выглядит и живет, вопрос, как же понравиться мужчине, перестанет быть актуальным. Мужчинам нравятся женщины, которые нравятся сами себе.

Источники: detector.media, hochu.ua, segodnya.ua, stb.ua