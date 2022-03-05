Как справиться со стрессом во время войны

Виктор Андрусив, руководитель школы государственного управления имени Сергея Нижнего, дает несколько советов, как преодолевать стресс во время войны с российскими агрессорами.

Сейчас многие наши соотечественники начинают впадать в депрессию и стресс. Виктор Андрусив делится своими способами борьбы с этими негативными состояниями.

1. Примите то, что история с войной будет продолжительной. Каждый час и каждый день вы надеетесь, что это все вот-вот закончится. Таким образом, вы сами себя постоянно разочаровываете. Тем более, когда ситуация усложняется. Скажите себе – это надолго.

Это поможет вам изменить свой образ мышления с «и зачем (что-то делать), сейчас все закончится», к «лучше это сделать, потому что неизвестно что дальше». Уже это изменит вашу модель поведения в сторону более эффективного выживания.

2. Фокусируйтесь на здесь и сейчас. Понятно, что вы хотите постигнуть весь фронт и понять, когда все закончится. В результате вам не хватает информации и данных, и ваш анализ влечет страх, что мы проигрываем войну. Особенно, когда вы еще пару дезинформаций схватили.

Не верьте всяким инсайдам по власти и генштабу. Я вижу эти инсайды каждый день, и все они не сбылись. Верьте в ВСУ, украинский народ и Майдан.

3. Займите себя чем-нибудь. Раздавайте продукты, посидите на блокпосте, пишите россиянам их потери. Просто пройдитесь по району. В конце концов, можете позаниматься спортом дома или что-нибудь в этом роде. Не сидите в новостях все время. Это ничего не меняет, но сводит вас с ума.

4. Избавьтесь от чувства вины. У многих чувство вины и беспомощность. Кто-то за то, что выехал из Киева, кто-то не взял автомат в руки и тому подобное. Это все глупости.

Во-первых, сейчас воюют по-настоящему только профессионалы. Это спецназовцы, арта, танкисты, авиация и т.д. Все эти люди годами тренировались воевать, обладают навыками и возможностями. Они профессионалы, и сейчас их время. Большинство других военных пока сидят по точкам дислокации, работают в обеспечении, охране и т.д. Не подготовленный воин во время войны является мясом и статистикой. Не надо врагу улучшать статистику своей не подготовленностью

Во-вторых, если вы уехали из зоны боевых действий – вы поступили хорошо для военных. Вас не нужно кормить, вытаскивать из-под завалов, эвакуировать – это все безумный ресурс, который защитники себе не могут позволить.

И, в-третьих, не важно, что именно вы делаете для победы: убиваете кадыровцев или привезли борщ на блокпост — все это кирпичи, которые строят нашу победу. Ибо воюет не только армия, воюет весь народ.

Ранее мы писали, как вести себя во время войны с детьми, как поддержать их.

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