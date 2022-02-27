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Как поддержать детей во время войны

Как поддержать детей во время войны

О том, как вести себя во время войны с детьми, как поддержать их, рассказала психолог Екатерина Зайцева.

Рецепты

Психолог советует:

  • В первую очередь, признайте свою тревогу. Дети всё видят, чувствуют и понимают. Говорите о своём состоянии, но не «вылевайте» его в ребёнка, в присутствии ребенка.
  • Постарайтесь не включать при детях пугающие видео военных действий, особенно с ругательствами в виде комментариев. Лучше рассказывайте им о происходящем своими словами.
  • Родители, тоже люди. Если вы не сдержались в эмоциях, просто попросите прощения и больше не вините себя. Чрезмерное чувство вины, плохой спутник во взаимоотношениях.
  • Если вы выбрали возможность уехать в более безопасное место, или напротив, приняли решение остаться дома, будьте уверены в своих решениях, следуйте им, дети чувствуют уверенность взрослых.
  • Успокаивайте детей своим эмоциональным присутствием, не забывайте, старшие поддерживают младших, но не наоборот.
  • Дети должны играть, но погруженность в гаджеты чрезмерно, может только увеличивать напряжение. Поэтому поддерживайте живые игры и, по возможности, играйте с детьми.
  • Помогаю сейчас онлайн и очно, но преимущественно первое. Если кому-то важно получить мою помощь на благотворительной основе, пожалуйста обращайтесь.

Ссылка на первоисточник: Екатерина Зайцева

Фото «Сегодня»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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