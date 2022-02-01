Новости Одессы и Одесской области

Как собрать осколки стекла, чтобы не порезаться

Как собрать осколки стекла, чтобы не порезаться

Разбитое стекло может улететь намного дальше, чем вы думаете. Внимательно проверяйте поверхность пола в радиусе пяти метров от места удара. Так вы обезопасите себя и своих близких от травм.

Рецепты

Давайте посмотрим, как безопасно собрать осколки стекла с пола.

Можно ли пользоваться пылесосом для уборки осколков стекла?

Лучше так не делать. Производители бытовых пылесосов не рекомендуют собирать твердые и острые предметы. Стекло может застрять в шланге или повредить внутренние детали.

Осколки стекла разрешено собирать специальным пылесосом: хозяйственным или профессиональным. Но такие модели нужны не всем, ведь они мощные и шумные. Обычно их используют в гараже или во время ремонта. Такие пылесосы могут собирать с пола хоть гвозди, хоть стекло. Обычный же бытовой пылесос для этого не предназначен.

Вас может заинтересовать: Как выбрать моющий пылесос для дома?

Как собрать стекло с пола?

Наденьте толстые резиновые перчатки, если они у вас есть. Попросите детей покинуть комнату. Прежде, чем начинать уборку, проверьте лапы своего домашнего животного — возможно, что питомец получил травму от осколков.

Соберите крупные осколки руками, а затем сметите остатки щеткой или веником в совок. Чтобы удалить мельчайшие осколки, воспользуйтесь следующими способами:

Как убрать осколки стекла с ковра?

  • Влажное бумажное полотенце. Сложите его в несколько слоев и смочите водой. Если у вас нет бумажного полотенца, подойдет рулон туалетной бумаги. Аккуратно «промокните» участок пола, чтобы мелкие осколки прилипли к влажной бумаге. После этого выбросьте его в мусорное ведро и повторите процедуру
  • Липкий ролик для удаления ворса или скотч. Проведите роликом по полу, немного постукивая. Вы также можете свернуть скотч в несколько слоев, мелкие осколки отлично к нему прилипают. Позаботьтесь о безопасности своих рук, ведь стекло может разрезать скотч
  • Сырой картофель. Разрежьте картофелину пополам и соберите с ее помощью стекло. Осколки вдавятся в мякоть, а влага обеспечит прилипание даже самых маленьких кусочков стекла. Не забудьте протереть пол от остатков крахмала

Как собрать стекло с пола?

Как убрать осколки стекла с ковра?

Наклонитесь или присядьте на корточки, чтобы найти осколки. Не вставайте на колени и не опирайтесь руками на ковер, иначе стекло может вас поранить или прилипнуть к одежде.

Уберите все крупные осколки вручную. Возьмите щетку-утюжок и аккуратными движениями сметайте стекло в небольшие кучки на ковре. Мелкие осколки должны подняться на поверхность, если вдруг они запутались в волокнах. Посветите фонариком на ковер под разными углами.

Возьмите скотч или малярную ленту. Наденьте толстые резиновые перчатки и обмотайте ленту вокруг ладони несколько раз, липкой стороной наружу. Соберите осколки с ковра, а потом снова поработайте щеткой. Выбросьте использованную ленту в контейнер или мусорное ведро.

Читайте также: Как удалить пятно от вина с одежды, ковра или мебели

Фото: ApartmentTherapy, Cleaning.Lovetoknow

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить