День автомобилиста и украинского языка: праздники и события 27 октября

В этот воскресный день, 27 октября 2024 года, в Украине празднуют День автомобилиста и дорожника. А еще сегодня отмечают День украинской письменности и языка. Но это еще далеко не все интересные праздники сегодняшнего дня. А еще это 977-й день войны в Украине. А до нового года осталось 65 дней.
Праздники 27 октября
День автомобилиста и дорожника
Ежегодно этот праздник приходится на последнее воскресенье октября. Он был основан для чествования работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, играющих важную роль в развитии экономики страны и обеспечении комфорта и безопасности граждан. Этот день отмечается разными мероприятиями, включая торжественные собрания, награждения лучших работников отрасли, а также проведение образовательных программ и мероприятий по повышению безопасности на дорогах.
Читайте также: Первая автоледи Тарутинщины отметила свое 80-летие
Всемирный день аудиовизуального наследия
Этот день посвящен сохранению и популяризации аудиовизуального наследия, которое включает кинофильмы, телепередачи, радиопередачи и другие аудиовизуальные материалы. Это важный день для сохранения культурной памяти и исторических документов, значительных ценностей для современного и будущего поколений.
День свекрови и тещи
Ежегодно выпадает на четвертое воскресенье октября. Этот праздник посвящен чествованию и выражению благодарности матерям мужчин и жен за их поддержку, любовь и заботу. Этот день создан для укрепления семейных связей и признания важности этих женщин в жизни супружеских пар. Он также является возможностью для их роли в воспитании детей и поддержании семейных традиций.
День украинской письменности и языка
Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 1997 года с целью чествования наследия украинского языка и развития национальной культуры. Праздник приурочен ко дню памяти Преподобного Нестора Летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Нестор Летописец считается одним из первых историков Киевской Руси и автором «Повести временных лет». В этот день традиционно проводятся различные мероприятия, такие как диктанты национального единства, конкурсы, лекции и тематические выставки. Это прекрасная возможность повысить осведомленность о важности языка как составляющей культурной идентичности и средства коммуникации.
Еще по теме: День украинского языка: говорят ли «соловьиной» одесситы? (видео)
Всемирный день эрготерапии или трудотерапии
Этот день посвящен повышению осведомленности о важности физической активности и реабилитации для здоровья человека. Эрготерапия или трудотерапия использует физические упражнения для лечения и профилактики различных заболеваний. Этот день также создан для поддержки и поощрения работающих в этой области специалистов, а также для повышения осведомленности общества о важности физической реабилитации.
Памятные даты 27 октября
- 1654 год –50-тысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправляется на Подолье и Брацлавщину;
- 1662 год – английский король Карл II продает Дюнкерк Королевству Франция;
- 1882 год – создают первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого;
- 1904 год – открывается Нью-Йоркский метрополитен;
- 1937 год –первый день расстрелов в урочище Сандармох капитаном ГБ Михаилом Матвеевым 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них –цвета украинской интеллигенции;
- 1938 год –на I съезде художников УССР создают Союз советских художников Украины;
- 1951 год – впервые для лечения рака применяют радиацию;
- 1982 год – Китайская Народная Республика объявляет, что численность ее населения превысила 1 миллиард жителей.
В этот день родились:
- 1856 год –украинский общественно-политический деятель Киприан Иван;
- 1919 год – украинский историк, правовед Иван Лисяк-Рудницкий;
- 1970 год –украинская яхтсменка, трехкратный призер Олимпийских игр Руслана Таран.