Потребность в донорской крови увеличивается с каждым годом, однако в период пандемии количество доноров стало уменьшаться. О мерах безопасности, о том, как проходит забор крови в КМП «Одесская областная станция переливания крови» в условиях карантина, узнавала “Одесская жизнь”.

На вопросы отвечает медицинский директор КМП «Одесская областная станция переливания крови» Одесского областного совета Ирина Циркуль.

– Насколько безопасно сейчас сдавать кровь?

– Работать в условиях повышенной эпидемической опасности мы начали еще с февраля, то есть до введения карантина, так как понимали опасность и предвидели, с чем нам предстоит иметь дело. Как и во всех медицинских учреждениях, у нас на входе есть пост по измерению температуры. Затем донор проходит лабораторные исследования, после чего его осматривает врач – измеряет температуру, давление, прослушивает внутренние органы. Обязательно задает вопросы, был ли донор в контакте с больными, за границей, особенно в странах, которые лидировали по заболеваемости ковидом.

– Какие конкретно меры для этого вы принимаете?

– Мы используем специальные средства обработки абсолютно на всех этапах. У нас антисептики были везде даже до начала карантина – у входа, регистратуры, туалетов, на рабочих местах. Также у нас одноразовые бахилы, халаты, маски, перчатки – все вплоть до инвентаря и тряпок, которыми моют полы. Кстати, даже тряпки стираются в специальной стиральной машине с антисептическим средством, а помещение проходит дополнительное кварцевание. Так что пребывание на станции не влечет для донора дополнительных рисков.

Наше предприятие – одно из немногих в Украине, которое имеет высокое звание «Чиста лiкарня, безпечна для пацiєнтiв». В Украине из станций крови на начало года такое отличие имела только наша станция, а в Одессе, насколько я знаю, имеет только роддом №1.

– Кто чаще всего сдает кровь?

– По всей Украине есть тенденция уменьшения количества доноров, так как с введением карантинных мероприятий люди стали осторожничать. Но мы провели большую работу, стали обращаться к специальным структурам – к СБУ, пограничникам, службам охраны учреждений, исполнения наказаний. Также к нам приходят курсанты университета МВД. Все они помогли нам, и к концу года мы выходим с небольшим приростом доноров.

Даже в условиях пандемии жизнь не остановилась и, к сожалению, продолжают случаться ДТП, операции, есть больные, которые нуждаются в переливании крови. Нам помогают и родственники больных, и родильные дома, которые хорошо работают с донорами.

– Какие сейчас есть меры привлечения доноров, что изменилось в условиях карантина?

– В первую волну карантина у нас был хороший опыт – «такси для донора», мы работали с фирмой такси. Можно было зарегистрироваться на донорской платформе «Донор.ua», получить промо-код, по нему вызвать такси и приехать бесплатно на станцию сдать кровь. Уезжая со станции, можно было воспользоваться другим такси, показав справку о том, что сдал кровь. Сегодня, к сожалению, такой услуги нет.

Сейчас после сдачи крови предоставляется освобождение от работы или учебы на два дня, как положено по Закону Украины «О донорстве». Также мы угощаем донора пакетированным соком и вафлями – в условиях карантина нам удобнее работать с пакетированными продуктами. Также «Донор.ua» поставляет нам пол-литровые бутылки с водой. Пока карантин, мы не имеем возможности кормить доноров, но они получают 70 гривен на питание, по распоряжению облгосадминистрации.

Студенты, которые сдают кровь два и более раз в году, получают единоразовую помощь – 25% от стипендии. Это оплачивает им учебное заведение, где они учатся.

– Что нового появилось у вас в период эпидемии?

– До конца этого года у нас планируется поставка тест-систем для диагностики G-антител от COVID-19 и до конца года приступить к тестированию доноров еще на SARS. Мы надеемся, что это будет мотивирующим фактором, чтобы прийти к нам и сдать кровь. Здоровый человек, который никогда не обследовался, сможет прийти к нам и узнать, перенес ли он ковид в бессимптомной форме и насколько у него есть иммунитет к этому заболеванию.

Цель этого экспериментального проекта – получать плазму от доноров, которые перенесли ковид и выработали антитела, чтобы перерабатывать ее и создавать лекарства. Мы сможем предоставлять такую плазму, чтобы больницы могли получить иммуноглобулин для лечения ковидных больных.