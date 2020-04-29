Украинцев будут проверять на иммунитет к Covid-19: начнут с Одесской области

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу, известного также как COVID-19. Об этом в эфире программы “Право на владу” на канале 1+1 сказал главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, для выявления коронавируса сейчас в Украине используют ПРЦ-тесты, но они не определяют наличие иммунитета. Для того, чтобы определить иммунитет к коронавирусной болезни, используются ИФА-методы. Подобные тестирования уже проводятся в США и Германии.

– ПЦР-тесты нельзя использовать, поскольку мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда этот тест будет неинформативным. В то же время для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы, – сказал Ляшко.

Он отметил, что ИФА-тестирование еще не запущено, поскольку отечественные тесты только проходят испытания. Он спрогнозировал, что украинская лабораторная сеть сможет проводить миллион тестов в сутки. Далее эти мощности будут наращиваться.

Также Виктор Ляшко добавил, что Одесская область станет одним из первых регионов, где начнут тестировать пациентов подобным образом. Это, по его словам, будет подход, который позволит проверить, не было ли пропущено случаев заболевания коронавирусом.

Вместе с тем, замглавы Минздрава подчеркнул: пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от короновируса. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.

Справка

Иммуноферментный анализ (ИФА) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции “антиген-антитело”. Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Проверить иммунитет к вирусу можно с помощью анализа на антитела группы IgС. По словам медиков, антитела вырабатываются спустя две недели после вакцинации или перенесенной болезни. В крови новорожденных материнские IgG антитела могут сохраняться примерно до 7 месяцев.

Фото: Профиль

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