Как проверить, что телефон не краденый?

Многие люди покупают подержанные телефоны, потому что они в разы дешевле. Исследования рынка показывают, что спустя год смартфоны с Android дешевеют почти на 50%, а устройства от компании Apple теряют примерно 15% от первоначальной стоимости.

Приобретая телефон с рук, есть риск наткнуться на украденный или утерянный. Давайте разберемся, как можно себя обезопасить от такой нежелательной покупки.

Можно как-то «пробить» телефон по базам?

Да, это возможно. Министерство внутренних дели запустило онлайн-сервис с доступом к базе украденных телефонов. Чтобы провести проверку, нужно указать IMEI телефона.

IMEI – это уникальный международный код. Завод-изготовитель записывает этот код в память устройства. В нем содержится информация о модели, происхождении телефона, а также его порядковый номер.

Узнать IMEI можно несколькими способами, он расположен в следующих местах:

на наклейке или на коробке от телефона

на ячейке для сим-карты

под крышкой рядом со штрих-кодом

IMEI можно определить, набрав специальную комбинацию на телефоне — *#06#. После этого IMEI мгновенно высветится на экране.

Чтобы «пробить» телефон в базе украденных — введите IMEI на странице сервиса Розыска мобильных телефонов. Эта услуга бесплатная.

Кроме того, вы можете проверить IMEI телефона в базе Украинского государственного центра радиочастот (УДЦР). Если устройство ввезено в страну для продажи, с оформлением таможенных процедур, то оно будет зарегистрировано в базе. В противном случае, это будет означать, что телефон ввезли в частном порядке, как личную вещь. Согласно Таможенному кодексу, один человек может провозить с собой не более 2 телефонов без дополнительного оформления.

Перед покупкой телефона с рук, попросите у продавца IMEI. Это нормальная практика, если проблем с телефоном нет, то продавец скажет вам этот код.

Какие признаки могут указывать на то, что телефон краденый?

Слишком низкая цена . Это должно вас сразу насторожить — ведь если у телефона нет явных дефектов или проблем, то цена, как правило, будет адекватной

. Это должно вас сразу насторожить — ведь если у телефона нет явных дефектов или проблем, то цена, как правило, будет адекватной Нет документов на телефон . Коробка, гарантия, инструкция, чек должны снимать подозрения

. Коробка, гарантия, инструкция, чек должны снимать подозрения Разряженная батарея . Не покупайте телефон, который полностью разряжен, либо отключается из-за низкого уровня заряда. Может оказаться, что экран заблокирован паролем или отпечатком пальца

. Не покупайте телефон, который полностью разряжен, либо отключается из-за низкого уровня заряда. Может оказаться, что экран заблокирован паролем или отпечатком пальца Нет зарядного устройства . Спросите продавца, что случилось с зарядкой и когда он его последний раз заряжал

. Спросите продавца, что случилось с зарядкой и когда он его последний раз заряжал Видны следы ремонта. Посветите на корпус фонариком. Любые повреждения, царапины на винтах это повод задать продавцу дополнительные вопросы

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Можно как-то проверить продавца?

Сейчас общение в основном происходит в переписке или по телефону. По голосу сложно понять, как человек будет реагировать на вопросы, но попытаться стоит:

Спросите о причинах продажи . Продавец не обязан говорить правду, но его ответ не должен вызывать у вас подозрений или настораживать

. Продавец не обязан говорить правду, но его ответ не должен вызывать у вас подозрений или настораживать Поторгуйтесь с продавцом . Если человек легко соглашается на снижение цены и готов скинуть приличную сумму просто потому что вы об этом попросили, то стоит насторожиться

. Если человек легко соглашается на снижение цены и готов скинуть приличную сумму просто потому что вы об этом попросили, то стоит насторожиться Продавец спешит . Спешка и нервозность в ответах могут означать, что продавец старается побыстрее избавиться от телефона и опасается уточняющих вопросов

. Спешка и нервозность в ответах могут означать, что продавец старается побыстрее избавиться от телефона и опасается уточняющих вопросов Попросите продавца о личной встрече. Даже если вы из другого города, скажите, что готовы купить только при личном осмотре. Если продавец будет наотрез отказываться, в этом есть нечто подозрительное

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