Мягкая мебель – незаменимый атрибут любого интерьера, создающий уют и комфорт. Однако мебельная обивка, как и любая ткань, пачкается, и вычистить ее в домашних условиях практически невозможно. Ведь мебель – это не пальто, ее в химчистку не отнесешь. В таких ситуациях на помощь приходят специалисты, которые занимаются чисткой мебели и ковровых покрытий.

Любые текстильные изделия нуждаются в постоянном уходе. Обивка мебели изнашивается, пачкается и впитывает в себя разные запахи. А если в доме есть животные, то они вносят свою лепту в загрязнение обивки кресел или ковров. Кроме того, ткань пылится, в ее волокнах размножаются бактерии и пылевые клещи, которые вызывают аллергические реакции.

Конечно, можно попробовать почистить диван самостоятельно, но неправильная чистка способна привести к химическим ожогам обивки, вымыванию цвета или вообще разрушению материала. А кроме того, с неправильно выведенными или застарелыми пятнами потом не справятся никакие реагенты и методы чистки. И еще один немаловажный момент – если из обивки плохо вымыть химические вещества, это может нанести вред здоровью. Поэтому лучше обращаться к специалистам.

Химчистка мягкой мебели, как правило, проводится на дому, ковров – в специализированных цехах. Стоимость работы рассчитывается в зависимости размеров диванов, кресел или ковров, типа материала, а также сложности чистки, так как от этого зависит расход химикатов и время работы.

Чтобы вызвать мастера на дом, нужно позвонить по телефону, оставить заявку и договориться о встрече в удобное время. Также необходимо объяснить, в каком состоянии находится обивка, при желании можно прислать фотографию загрязнений или пятен, которые нужно удалить.

Адреса химчисток в Одессе

«Фабрика чистоты» – ул. Радужная, 53. Тел.: (048) 700‒45‒45, (063) 700‒45‒45. «Центр 1000 услуг» – ул. Ришельевская, 14. Тел.:(067) 485‒24‒04, (048) 701‒81‒49, (063) 801‒76‒76. Время работы – с 8.00 до 19.00. Но лучше все же уточнить по телефону – из-за возможных карантинных мероприятий.

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