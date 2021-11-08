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Что нужно сделать после покупки авто с пробегом: советы и рекомендации

Что нужно сделать после покупки авто с пробегом: советы и рекомендации

Покупка подержанного автомобиля это всегда риск. Бывшие владельцы обычно говорят, что с машиной все в порядке, техобслуживание она проходила вовремя и ничего делать не надо — что называется сел и поехал. Но лучше не рисковать и провести внеплановую замену некоторых деталей.

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Давайте разберемся, какие расходники лучше заменить после покупки подержанного автомобиля.

Какие жидкости можно заменить в автомобиле?

Лучше заменить все технические жидкости и масла, их не так много:

  • моторное масло
  • охлаждающая жидкость
  • трансмиссионное масло
  • тормозная жидкость

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Автомеханики советуют не полагаться на слова предыдущего владельца, что перед продажей машину полностью «обслужили». Заменив все жидкости, вы начнете отсчет времени их эксплуатации с чистого листа. Это стоит не так дорого по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть, особенно если выйдет из строя тормозная система.

Какие жидкости можно заменить в автомобиле?

Какие расходники можно поменять, а какие оставить?

Желательно заменить все фильтры, даже если они выглядят удовлетворительно:

  • воздушный фильтр
  • масляный фильтр
  • топливный фильтр
  • салонный фильтр (если есть)

Обратите внимание на ремни: возможно они тоже требуют замены. На некоторых двигателях при обрыве ремня ГРМ гнутся клапаны, что может привести к капитальному ремонту. Чтобы перестраховаться, лучше поставить новый ремень ГРМ и заменить ролики.

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Аккумулятор можно не менять, если он прослужил меньше трех лет — посмотрите дату изготовления. Обязательно подбирайте аккумулятор с такими же параметрами по емкости и пусковому току. Это важно, иначе автомобиль может не завестись, либо не будет успевать заряжаться.

Свечи менять не обязательно, но хуже от замены точно не станет. Бывает, что всего-лишь заменив свечи, двигатель начинает работать ровнее.

Что-нибудь нужно докупить кроме новой аптечки?

Проверьте, есть ли в багажнике знак аварийной остановки и баллонный ключ. Не забудьте посмотреть срок перезарядки огнетушителя, либо купите новый баллон.

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Запаситесь салфетками, тряпочками, щеткой, а также перчатками — в дороге может случиться всякое.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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