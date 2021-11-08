Что нужно сделать после покупки авто с пробегом: советы и рекомендации

Покупка подержанного автомобиля это всегда риск. Бывшие владельцы обычно говорят, что с машиной все в порядке, техобслуживание она проходила вовремя и ничего делать не надо — что называется сел и поехал. Но лучше не рисковать и провести внеплановую замену некоторых деталей.

Давайте разберемся, какие расходники лучше заменить после покупки подержанного автомобиля.

Какие жидкости можно заменить в автомобиле?

Лучше заменить все технические жидкости и масла, их не так много:

моторное масло

охлаждающая жидкость

трансмиссионное масло

тормозная жидкость

Автомеханики советуют не полагаться на слова предыдущего владельца, что перед продажей машину полностью «обслужили». Заменив все жидкости, вы начнете отсчет времени их эксплуатации с чистого листа. Это стоит не так дорого по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть, особенно если выйдет из строя тормозная система.

Какие расходники можно поменять, а какие оставить?

Желательно заменить все фильтры, даже если они выглядят удовлетворительно:

воздушный фильтр

масляный фильтр

топливный фильтр

салонный фильтр (если есть)

Обратите внимание на ремни: возможно они тоже требуют замены. На некоторых двигателях при обрыве ремня ГРМ гнутся клапаны, что может привести к капитальному ремонту. Чтобы перестраховаться, лучше поставить новый ремень ГРМ и заменить ролики.

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Аккумулятор можно не менять, если он прослужил меньше трех лет — посмотрите дату изготовления. Обязательно подбирайте аккумулятор с такими же параметрами по емкости и пусковому току. Это важно, иначе автомобиль может не завестись, либо не будет успевать заряжаться.

Свечи менять не обязательно, но хуже от замены точно не станет. Бывает, что всего-лишь заменив свечи, двигатель начинает работать ровнее.

Что-нибудь нужно докупить кроме новой аптечки?

Проверьте, есть ли в багажнике знак аварийной остановки и баллонный ключ. Не забудьте посмотреть срок перезарядки огнетушителя, либо купите новый баллон.

Запаситесь салфетками, тряпочками, щеткой, а также перчатками — в дороге может случиться всякое.

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