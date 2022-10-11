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500 гривен на покупки: что предлагает пенсионерам «Ощадбанк»?

500 гривен на покупки: что предлагает пенсионерам «Ощадбанк»?

«Ощадбанк» проводит акцию для своих новых клиентов – пенсионеров. Так, украинцы, которые оформят пенсионную карточку в «Ощадбанке» и будут ею рассчитываться за покупки, смогут получить сертификат на 500 гривен. Этим сертификатом можно рассчитаться в сети супермаркетов «АТБ».

Чтобы стать участником акции и получить сертификат на покупки в «АТБ», необходимо выполнить следующие условия:

  • оформить в «Ощадбанке» карту Mastercard для пенсионных выплат;
  • дождаться, пока на карту поступит первая пенсия и отправиться с ней за покупками;
  • картой следует рассчитаться за покупку, стоимость которой должна быть не менее 100 гривен.

После этого на карту пенсионеру «Ощадбанк» пришлет сертификат на сумму 500 гривен для покупок в «АТБ».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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