500 гривен на покупки: что предлагает пенсионерам «Ощадбанк»?

«Ощадбанк» проводит акцию для своих новых клиентов – пенсионеров. Так, украинцы, которые оформят пенсионную карточку в «Ощадбанке» и будут ею рассчитываться за покупки, смогут получить сертификат на 500 гривен. Этим сертификатом можно рассчитаться в сети супермаркетов «АТБ».
Чтобы стать участником акции и получить сертификат на покупки в «АТБ», необходимо выполнить следующие условия:
- оформить в «Ощадбанке» карту Mastercard для пенсионных выплат;
- дождаться, пока на карту поступит первая пенсия и отправиться с ней за покупками;
- картой следует рассчитаться за покупку, стоимость которой должна быть не менее 100 гривен.
После этого на карту пенсионеру «Ощадбанк» пришлет сертификат на сумму 500 гривен для покупок в «АТБ».
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