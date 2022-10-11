500 гривен на покупки: что предлагает пенсионерам «Ощадбанк»?

Как правильно выйти на пенсию? При выходе на пенсию всегда возникает много вопросов. Они касаются того или иного вида пенсии, сроков назначения выплат, подсчета стажа работы и прочего. Разобраться во всем можно еще до оформления пенсии, и это доступно каждому. ПОДРОБНЕЕ

Льготные пенсии и вредный стаж: что важно знать? В Украине существует несколько видов льготных пенсий. Их назначают со снижением пенсионного возраста тем, у кого есть вредный стаж. Чтобы определить право на льготную пенсию, нужно учесть множество нюансов. Один из них – аттестация рабочих мест. О чем должны знать работники вредных профессий? ПОДРОБНЕЕ