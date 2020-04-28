Помощь безработным: как обратиться в Центр занятости на дому?

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает модернизировать государственные услуги. Теперь безработные украинцы могут обратиться за помощью в Центр занятости в онлайн-режиме.

На портале «Дія» появилась электронная услуга по регистрации и перерегистрации безработных, а также назначению выплаты по безработице в электронной форме.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства от 24 апреля.

Воспользоваться электронной услугой можно в 3 шага:

Шаг 1. Авторизоваться в кабинете пользователя на портале «Дія» с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID.

Шаг 2. Заполнить онлайн-анкету, указав личные данные.

Шаг 3. Получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице, сообщение о необходимости доработки анкеты или аргументированный отказ.

Срок рассмотрения поданных заявлений — 1 день. Также стоит отметить, что во время карантина помощь безработным начисляется с момента подачи заявления. После карантина регламент рассмотрения заявок будет изменен.

Фото: «Дія»

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