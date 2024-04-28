Организации, которые помогут украинцам за рубежом

Подборка организаций, которые способствуют украинцам за рубежом в поиске жилья и работы, получении гуманитарной помощи, юридических и медицинских услуг.
«Вместе для Украины»
Организация предоставляет бесплатную психологическую и юридическую поддержку, помогает в трудоустройстве, поиске жилья (центров поддержки) и обучении.
Сайт: ufuplatform.com
«Объединенные за Украину»
Сообщество украинцев за рубежом помогает найти временное жилье или работу за рубежом, консультирует беженцев по вопросам финансовой поддержки.
Сайт: uahelpinfo.notion.site
Миграционный информационный центр Словакии
Бесплатные консультации и помощь с транспортом, жильем, юридические консультации.
Сайт: mic.iom.sk
«Помощь RO»
Помогают в Румынии с въездом в страну, юридической консультацией, поиском жилья и работы, медицинскими услугами и устройством детей в учебные заведения.
Сайт: dopomoha.ro
Помощь в Молдове
Официальный портал предоставляет информацию украинцам в Молдове относительно проживания, перевозки, гуманитарной помощи и местных законов.
Сайт: dopomoga.gov.md
«Pomoc dla Ukrainy. Помощь Украине»
Группа в Фейсбуке, где размещают объявления о предоставлении (аренде) квартир, комнат, домов в Польше и другие формы помощи.
Ссылка: facebook.com/groups/683793819641997
Wunderflats и Tafel
Здесь можно найти информацию о бесплатном, временном жилье или его аренде в Германии. Также на территории страны действует благотворительная сеть магазинов Tafel — для людей, которые нуждаются в самых необходимых вещах: продуктах, одежде, книгах и т.д.
Сайт: wunderflats.com, tafel.de
Soliguide
Французская волонтерская платформа, на которой неравнодушные люди и волонтеры помогают продуктами, одеждой, юридической консультацией и с лечением, предоставляют убежище и полезные контакты всем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.
Сайт: soliguide.fr
«Венгерский Хельсинский Комитет»
Неправительственная организация в Венгрии предоставляет полезную информацию и помогает тем, кто только оказался в стране.
Сайт: helsinki.hu
Европейская комиссия
Портал, на котором можно найти полезную информацию о государственных органах ЕС, где украинцы могут получить помощь.
Сайт: eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu
Горячая линия для беженцев от Представительства ЕС в Украине
Украинские беженцы могут позвонить на горячую линию Представительства ЕС и получить ответы на вопросы об условиях въезда и путешествия в ЕС, доступа к правам и возможностям (образование, работа, медицина):
- в пределах ЕС: (00800) 678-910-11;
- за пределами ЕС: (3222) 99-96-96-96.