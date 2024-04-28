Новости Одессы и Одесской области

Организации, которые помогут украинцам за рубежом

Организации, которые помогут украинцам за рубежом

Подборка организаций, которые способствуют украинцам за рубежом в поиске жилья и работы, получении гуманитарной помощи, юридических и медицинских услуг.

«Вместе для Украины»

Организация предоставляет бесплатную психологическую и юридическую поддержку, помогает в трудоустройстве, поиске жилья (центров поддержки) и обучении.

Сайт: ufuplatform.com

«Объединенные за Украину»

Сообщество украинцев за рубежом помогает найти временное жилье или работу за рубежом, консультирует беженцев по вопросам финансовой поддержки.

Сайт: uahelpinfo.notion.site

Миграционный информационный центр Словакии

Бесплатные консультации и помощь с транспортом, жильем, юридические консультации.

Сайт: mic.iom.sk

«Помощь RO»

Помогают в Румынии с въездом в страну, юридической консультацией, поиском жилья и работы, медицинскими услугами и устройством детей в учебные заведения.

Сайт: dopomoha.ro

Помощь в Молдове

Официальный портал предоставляет информацию украинцам в Молдове относительно проживания, перевозки, гуманитарной помощи и местных законов.

Сайт: dopomoga.gov.md

«Pomoc dla Ukrainy. Помощь Украине»

Группа в Фейсбуке, где размещают объявления о предоставлении (аренде) квартир, комнат, домов в Польше и другие формы помощи.

Ссылка: facebook.com/groups/683793819641997

Wunderflats и Tafel

Здесь можно найти информацию о бесплатном, временном жилье или его аренде в Германии. Также на территории страны действует благотворительная сеть магазинов Tafel — для людей, которые нуждаются в самых необходимых вещах: продуктах, одежде, книгах и т.д.

Сайт: wunderflats.com, tafel.de

Soliguide

Французская волонтерская платформа, на которой неравнодушные люди и волонтеры помогают продуктами, одеждой, юридической консультацией и с лечением, предоставляют убежище и полезные контакты всем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

Сайт: soliguide.fr

«Венгерский Хельсинский Комитет»

Неправительственная организация в Венгрии предоставляет полезную информацию и помогает тем, кто только оказался в стране.

Сайт: helsinki.hu

Европейская комиссия

Портал, на котором можно найти полезную информацию о государственных органах ЕС, где украинцы могут получить помощь.

Сайт: eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu

Горячая линия для беженцев от Представительства ЕС в Украине

Украинские беженцы могут позвонить на горячую линию Представительства ЕС и получить ответы на вопросы об условиях въезда и путешествия в ЕС, доступа к правам и возможностям (образование, работа, медицина):

  • в пределах ЕС: (00800) 678-910-11;
  • за пределами ЕС: (3222) 99-96-96-96.
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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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