Как пережить жару: советы одесских медиков

С наступлением жаркой погоды возможно обострение хронических заболеваний. Кроме того, чрезмерное пребывание на жаре может повлечь за собой тепловой удар. Это особенно опасно для маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого наблюдаются сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, а также болезни органов дыхания и почек.

Что рекомендуют одесские медики, чтобы сохранить хорошее самочувствие в летнюю жару?

Ограничить пребывание на улице, особенно с 11 до 17 часов. Если выйти все же нужно, старайтесь перемещаться по тени;

Выбирайте светлую просторную одежду из легких натуральных тканей (хлопок, лен, шелк). Откажитесь от ношения тугих поясов и ремней, ухудшающих кровообращение. Носите головной убор, полностью закрывающий голову и лицо от солнечных лучей. В жару также следует отказаться от обуви на каблуке, чтобы избежать отечности;

Создайте прохладу в помещениях – проветривать нужно утром или вечером, когда прохладнее. В остальное время желательно пользоваться кондиционером. Кондиционер должен располагаться так, чтобы не было прямого потока воздуха на человека. Комфортная разница температуры кондиционера и окружающей среды – не больше 5 градусов. Чаще делайте дома влажную уборку, затеняйте окна;

Ограничьте употребление жирной пищи, отдав предпочтение овощам и фруктам;

Соблюдайте водно-питьевой режим – пейте жидкость небольшими порциями каждые 15-20 минут. Не рекомендуется пить сладкие газированные напитки. Для предотвращения потери электролитов следует отдать предпочтение зеленому чаю или минеральной воде. В жару не пейте ледяные напитки и особенно алкоголь;

Используйте солнцезащитную косметику при любом выходе на улицу;

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от вождения;

Ни в коем случае нельзя оставлять в закрытой машине детей или животных, поскольку в салоне создается очень высокая температура, которая может привести к тепловому удару вплоть до роковых последствий;

Пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими заболеваниями следует определить плановое медикаментозное лечение со своим врачом и выполнять его назначение. При любом ухудшении самочувствия следует обратиться к своему семейному врачу.

Первая помощь при тепловом ударе

переместить человека в тень, приподнять его ноги, дать выпить воды комнатной температуры;

обтереть тело мокрым полотенцем и положить на голову влажный компресс;

если в течение 30 минут состояние не улучшается, вызвать скорую.

Напомним, сегодня, в среду, 6 июля, синоптики прогнозируют в Одессе и области сухую и жаркую погоду.