Погода в Одессе 6 июля: чего ждать в среду?

Завтра, в среду, 6 июля в Одессе и Одесской области ожидается сухая и жаркая погода. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный 3-8 м/с.
Температура ночью 20-22°С выше нуля, днем воздух прогреется до 29-31°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный 3-8 м/с.
Температура ночью 17-22°С тепла, днем +29+34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.