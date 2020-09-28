Как определить сахарный диабет ІІ типа? (видео-иструкция Одесской жизни)

Сахарный диабет – это одно из самых распространенных эндокринных заболеваний человека. Крайне важно обнаружить его на ранней стадии. Для этого нужно пройти обследование и сдать анализы.

«Одесская жизнь» сделала короткую видео-инструкцию о том, какие именно необходимо сдать анализы, чтобы диагностировать диабет ІІ типа. Этот вид диабета, характерен для пациентов старшего возраста. Факторами его развития являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, наследственная предрасположенность.

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