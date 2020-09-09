Как вернуть некачественные лекарства?

«Лекарства обмену и возврату не подлежат». Такие объявления – не редкость в наших аптеках. Но, оказывается, лекарственные средства все же можно вернуть либо заменить. В каких случаях и как это сделать, наша газета разбиралась вместе с Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками в Одесской области.

Что значит «лекарства ненадлежащего качества»?

Согласно Закону Украины № 2628-VIII*, который вступил в силу с 1 января прошлого года, аптеки могут принять обратно только некачественные лекарства. Покупатель может вернуть их при условии предоставления чека и документа, подтверждающего факт ненадлежащего качества препарата. Поэтому главное правило при покупке лекарственных средств – сохранять чек. Без него деньги вам не вернут.

Лекарствами ненадлежащего качества считают:

препараты с истекшим сроком годности на момент покупки, что подтверждается чеком;

внешний вид лекарства не совпадает с описанием в инструкции;

не указан срок годности препарата;

не указана серия партии лекарства;

наличие физических повреждений на упаковке или блистере (ампуле).

Определить качество лекарства можно только лабораторно. Такое исследование проводят в территориальном отделении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками (Гослекслужбе). При обращении за проверкой качества лекарственного средства необходимо написать заявление и передать для экспертизы остатки медпрепарата.

Причиной для проверки медикаментов могут быть:

признаки фальсификации лекарств;

различия в номерах сертификатов на упаковке и на самих препаратах;

не указанные в инструкции побочные действия при их приеме.

Для анализа таблеток требуют хотя бы один блистер, для инъекций – минимум пять ампул.

Лаборатория обязана сделать анализ бесплатно в течение не более семи дней.

В чем заключается проверка лекарства?

Проверка подлинности лекарства начнется с упаковки, которая должна быть защищена производителем от подделки. После чего эксперты проведут лабораторные исследования самого препарата, воссоздав его действие на организм человека.

Исследование также покажет, не было ли воздействия потребителя на медикаменты. Допустим, препарат хранился в неправильных условиях, что привело к необратимым изменениям в его составе. В таком случае о возмещении потраченных денег речи быть не может.

Если во время первичной проверки станет понятно, что медицинские препараты не соответствуют требованиям, служба затребует у поставщика медицинское средство той самой серии. Следующее исследование проведет уже арбитражная лаборатория. Если отклонения от нормы препарата подтвердятся, лекарства указанной серии продавать запретят.

Если же образец от поставщика окажется качественным – в отличие от лекарства, предоставленного покупателем – к проверке подключатся правоохранители. Они должны будут выяснить, как этот препарат оказался в аптеке.

После проведенных исследований покупателю предоставят документ о несоответствии лекарства сертификату. С сертификатом и с чеком, подтверждающим покупку некачественного препарата, можно требовать у аптеки возврат денег или замены лекарства на другое.

Несмотря на имеющуюся возможность вернуть свои деньги, стоит приготовиться к тому, что в аптеке покупателю могут отказать даже при наличии результатов экспертизы. А все потому, что сотрудники аптечного учреждения «не знают об изменениях в законе». В таком случае придется вызывать правоохранителей и решать вопрос уже с их участием.

Получается, тратить усилия и время на возможность вернуть деньги за «подозрительное» лекарство стоит лишь в том случае, если речь идет о дорогостоящем медпрепарате. А бороться за упаковку, к примеру, аспирина смысла нет.