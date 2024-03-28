Новости Одессы и Одесской области

Ночью оккупанты пытались атаковать объект энергетики в Одесской области

Ночью оккупанты пытались атаковать объект энергетики в Одесской области

Во время ночной атаки 28 марта россияне пытались попасть по объекту энергосистемы Одесской области. Они направили туда два дрона, которые сбили силы ПВО.

Как сообщает телеграм-канал «Одесской жизни» со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга, ночью Одесскую область рашисты атаковали ракетами Х-22 и двумя ударными дронами.

Оба «шахеда» были сбиты, а последствия ракетных ударов уточняются.

Руководитель пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что во время ночной атаки по Югу защитники неба сбили около 15 ударных дронов.

Воздушная тревога продолжалась почти 4 часа. Враг пытался обойти ПВО, запуская дроны через жилые дома.

«Очевидно, что атаковал враг объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты… РФ коварно направляла БПЛА через жилые объекты, в результате чего в Запорожье видим пожар и разрушения из-за падения обломков в частном секторе», — отметила Гуменюк.

Она добавила, что в Одесской области враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники воздуха сбили оба дрона, которые заходили с моря.

Всего, по информации Воздушных сил, ночью 28 марта силами и средствами ПВО уничтожено 26 из 28 «шахедов» в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Россияне продолжают террор нашего региона. С 8:10 утра в Одессе снова раздаются взрывы. Мониторинговые паблики пишут о работе ПВО по ракете, летевшей в сторону Затоки.

Ожидаем официальной информации.

Оставайтесь в укрытиях!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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