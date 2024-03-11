Новости Одессы и Одесской области

Шахеды заходят на Одессу со всех сторон: в городе работает ПВО

Шахеды заходят на Одессу со всех сторон: в городе работает ПВО

Глубокой ночью 11 марта 2024 года Одесса россия атаковала Одессу дронами камикадзе. Сообщается, что беспилотники идут с моря минимум в две волны. Повсюду в городе слышится стрельба и взрывы — зенитные подразделения отбивают удар врага.

Тревога в Одессе прозвучала в 02:29, вскоре послышались первые разрывы зенитных снарядов в Одесском небе и характерный звук работы моторов Шахедов, напоминающий работу двигателя мопеда или газонокосилки.

Лучший способ сберечь свое здоровье и жизнь — пройти в укрытие, или, хотя бы, находиться дома в тех помещениях, где нет окон, таких как коридор. 

В городском совете Одессы напомнили, что адрес ближайшего укрытия можно найтина интерактивной карте: “Бомбосховища/Укриття”.

Сообщений о том, были ли прилеты, сколько дронов сбиты, есть ли разрушения и пострадавшие по состоянию на 03:00 еще не было. Город продолжает отбивать воздушную атаку.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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