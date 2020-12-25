Одессу называют городом-праздником потому, что все праздники у нас – общие. Мы отмечаем еврейскую хануку и греческий апокриес, дни немецкой культуры и армянский праздник независимости. Ну и, конечно же, Новый год. Мы расскажем, как встречают этот праздник представители одних из самых многочисленных диаспор города: болгарской, армянской и греческой).

Елка и семейный новогодний ужин

Новый год одесские болгары, в отличие от нас, празднуют скромно и обязательно в кругу семьи. В «программу вечера» входит семейный ужин и иногда прогулка к городской елке.

А вот дни 7 и 14 января, которые, по традиции болгары отмечают по новоюлианскому календарю, считаются самыми главными праздниками. На эти дни приходятся народные гулянья с ярким национальным колоритом. Обязательно накрывают богатый стол, одним из главных блюд которого считается баница.

Ну а в остальном новогодние болгарские обычаи похожи на украинские – в селах молодежь обязательно ходит по домам и поет колядки, затевает разнообразные игры, гадания.

Магическое число и сладкие подарки на Новый год

Армяне встречают Новый год дважды – по армянскому времени и по украинскому. Дарят подарки, украшают елку и дом внутри, стараясь, чтобы все было красивым и богатым. Вся семья обязательно собирается в родительском доме, а 1 января в первую очередь идут в гости к крестному отцу. С собой обязательно берут что-то сладкое – чтобы такой была вся жизнь.

По традиции стол должен быть обильным и буквально ломиться от блюд. Причем всего должно быть по семь видов, так как «семь» – число доброты, мечты, исполнения желаний. Также на столе в каждой армянской семье обязательно присутствует пшеница, жаренная с маком и солью, которая растет только в Армении.

Среди обязательных блюд, без которых не может обойтись новогодний праздник, – свиной окорок, толма, рыба, кюфта.

Рождество армяне, в отличие от нас, отмечают с 5 на 6 января. После праздника принято приглашать священника, чтобы освятить дом на весь год.

Первый гость после наступления нового года – мужчина

По греческой традиции, елку в Новый год не ставят, а украшают какую-нибудь ветку дерева. Обязательный символ Рождества и Нового года для греков – это кораблик, потому что основная масса мужчин в стране испокон веков занималась морским делом.

В гости с собой обязательно нужно взять гранат. В старину его полагалось разбить о порог, чтобы хозяевам весь следующий год сопутствовали удача и благополучие.

Сразу после наступления нового года хозяин выводит за порог младшего сына, чтобы первым в квартиру вошел мужчина. Это должно принести счастье семье на весь год. А вот если первой в дом пришла женщина, это считается не очень хорошей приметой.

К празднику обязательно пекут царский пирог – знаменитую василопиту. Это обычный бисквит, ореховый или миндальный, который посыпают сахарной пудрой, символизирующей снег, и выкладывают ягодками номер года.

Внутри василопиты запекают монетку. Когда все садятся за стол, хозяин дома разрезает пирог, и тому, кому достанется монетка, весь год будет сопутствовать удача.

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