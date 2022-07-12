Одесситам пришли две квитанции за газ: по какой платить?

Жители Одесского региона получили по две платежки за май от нового поставщика газа. Им автоматически стала компания «Нафтогаз». Суммы в каждой квитанции разные. Рассказываем, какую надо оплачивать.

Суммы — это первое, что обращает на себя внимание. Если изучить платежку внимательнее, оказывается, адрес домохозяйства совпадает на обеих квитанциях, но личные счета и ЕІС-коды разные.

В компании «Нафтогаз» нам сообщили о том, что счета формирует Оператор ГРС, то есть «Одессагаз». А чтобы проверить, какой счет соответствует действительности — надо знать свой ЕІС-код. Это 16 алфавитно-цифровых символов, которые можно найти на старых платежных квитанциях, в заявлениях-присоединениях к условиям договоров по поставке или распределению природного газа. Можно уточнить EIC-код непосредственно в «Одессагазе». А можно напрямую выяснить в ГК «Нафтогаз» по телефонам:

Водафон: (066) 300-2-888;

Киевстар: (098) 300-2-888;

Лайфселл: (093) 300-2-888.

В колл-центре «Одессагаза» подтвердили, что, вероятно, произошел технический сбой в системе. Так и появились две платежки.

На сегодняшний день потребители получили только счета за май. Поставщик уточнил, что квитанции «задержались» из-за резкого увеличения числа потребителей.

Раньше узнавать сумму оплаты позволит регистрация в Личном кабинете на сайте поставщика газа: gas.ua. У кого нет компьютера или доступа к интернету, могут обратиться за помощью к детям, внукам или соседям.

Ранее «Одесская Жизнь» подробно рассказавала, почему потребителей перевели к новому поставщику газа — «Нафтогазу» и отвечала на вопросы, которые возникли в связи с этим переходом.

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Автор Ольга НОВИКОВА